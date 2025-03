Izzo (Calcio Monza) assolto dalle accuse di concorso in associazione mafiosa

Assolto con formula piena: la colonna della difesa del Monza, Armando Izzo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli “perché il fatto non sussiste”. Il calciatore è risultato estraneo anche a un’accusa di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso. La vicenda risaliva al 2024: era stato accusato di avere alterato in concorso la partita di calcio Modena -Avellino quando vestiva la maglia della formazione campana.

Izzo assolto: “Notizia accolta con soddisfazione da Ac Monza e Adriano Galliani”

“AC Monza e Adriano Galliani, da sempre vicini ad Armando nel sostenerlo in ogni passo di questa vicenda, accolgono con soddisfazione questa notizia” si legge in una nota stampa della società calcistica.