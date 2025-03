Calcio, Ac Monza: Matteo Pessina, riuscito l’intervento a Barcellona

Domenica l’aveva annunciato ai suoi tifosi attraverso i social. L’Ac Monza fa sapere che “è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di sutura della lesione del muscolo bicipite femorale destro, cui si è sottoposto oggi Matteo Pessina“.

Il capitano biancorosso, 27 anni e fermo da novembre, è stato operato a Barcellona dal professor Ramon Cugat.

Calcio, Ac Monza: Matteo Pessina, l’annuncio sui social dell’operazione che ha chiuso la sua stagione

“Non avevo mai subito un infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per così tanto tempo. Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà e la razionalità: nei prossimi giorni subirò un’operazione chirurgica che concluderà qui la mia stagione. È stata una decisione difficile ma necessaria, presa in accordo con il club e lo staff medico”, aveva spiegato in un lungo post in cui ha raccontato anche la difficoltà di guardare la squadra in fondo alla classifica senza poter dare una mano.