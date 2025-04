Calcio serie A: Monza in B? Non ancora, per la matematica

Il Monza si avvia verso un’inesorabile retrocessione. I risultati degli ultimi mesi, con una sola vittoria nel 2025, solamente due punti conquistati dal ritorno di Nesta in panchina e cinque in totale nelle 16 giornate da dicembre ad oggi, condannano i biancorossi brianzoli a una lenta agonia che, a otto giornate dal termine, sembra inevitabile.

Oggi il Monza si trova a dieci punti di distanza dallo spareggio e a undici dalla salvezza. I punti disponibili sono diventati 24 e il calendario presto diventerà ancora più difficile. Dopo il pareggio con il Parma e la sconfitta di Cagliari, rimangono il derby con il Como e la trasferta in Laguna con il Venezia prima dell’inizio di un ciclo terribile con Napoli, Juventus e Atalanta in rapida sequenza. Il torneo si concluderà poi con Udinese, Empoli e Milan all’ultima giornata a San Siro. Di queste ultime tre, sia friulani che toscani, in quel momento, per motivi diversi, potrebbero non volere più nulla dal campionato, ma per il Monza potrebbe comunque essere troppo tardi.

Calcio serie A: Monza in B? Ecco quale sarà la data X

A oggi la squadra di Nesta ha conquistato mezzo punto a partita nei primi 30 turni della Serie A. Una proiezione che permetterebbe a malapena di evitare l’onta del peggior risultato di sempre nella categoria, un record negativo che appartiene alla Salernitana dell’anno scorso con 17 punti finali. Al momento le speranze di rimanere agganciati alla Serie A sono limitatissime e quasi esclusivamente legate alla tanto odiata matematica. È vero, l’andamento di Lecce e Parma lascia aperto un piccolo spiraglio, ma a seconda dei risultati il Monza potrebbe retrocedere già alla quintultima di campionato con la Juventus a Torino.

Nel turno di questo fine settimana ci sarà infatti Lecce-Venezia e, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dei brianzoli nel derby, i salentini andrebbero a +13. A quel punto il riferimento diventerebbe il Parma a quota 26, invece impegnato nella difficile gara del Tardini con l’Inter. I gialloblu ducali sono forse gli unici con un calendario peggiore del Monza, perché dopo la capolista troveranno Fiorentina, Juventus, Lazio, Napoli e Atalanta nelle ultime sette, con occasioni chiare di fare punti solamente con Como ed Empoli ad inizio maggio; dovessero riuscirsi di fatto chiuderebbero i conti per i brianzoli tenendo le distanze. La data X del Monza è dunque da segnare sul calendario tra Juventus ed Atalanta (27 aprile o 4 maggio, con calendari ancora da definire). Salvo clamorosi, nonché impronosticabili, risultati positivi.