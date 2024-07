Serie A: il Monza si è radunato a Monzello con mister Nesta, chi parte per Ponte di Legno

Lunedì 8 luglio, primo giorno a Monzello per i giocatori del Monza al rientro dalle vacanze e pronti a riprendere la preparazione per la terza stagione in Serie A. La prima grande novità nel gruppo è naturalmente mister Alessandro Nesta, chiamato a prendere il testimone da Palladino volato a Firenze.

Serie A Calcio Monza Nesta – foto Ac Monza

Serie A: il Monza si è radunato a Monzello, 31 giocatori in rosa

Sono 31 i giocatori attualmente in rosa al Monza. E su questo gruppo si baserà il primo elenco dei convocati dell’anno, quello per la partenza alla volta del ritiro di Pontedilegno-Tonale, in previsione a partire da mercoledì 10 luglio. Molto probabilmente però il numero è destinato a scendere.

È stato ufficializzato il trasferimento di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portierone biancorosso, il miglior estremo di tutta la Serie A 2023-2024, porterà nelle casse del Monza 4 milioni di prestito e 16 di obbligo di riscatto. Per lui c’era stato anche l’interessamento del Liverpool, ma di comune accordo con Adriano Galliani è stato scelto di mantenere la parola data alla Vecchia Signora e alla fine della scorsa settimana sono state completate le visite mediche e il giocatore ha cambiato ufficialmente maglia.

Serie A Calcio Monza Caldirola – foto Ac Monza Serie A Calcio Monza portieri Cragno e Sorrentino – foto Ac Monza

Serie A: il Monza si è radunato a Monzello, in difesa

Dei 31 ce ne sono alcuni più sicuri del posto di altri. Di questo gruppone fanno parte anche i rientri dai prestiti annuali ad altre società, anche loro andranno valutati. I portieri ad oggi sono Cragno e Sorrentino, potrebbe unirsi Mazza per il raduno. Il Monza non ha nascosto di essere in cerca e tra i papabili ci sono i nomi di Szczęsny e Montipò. Qualora dovesse arrivarne uno, si dovrebbe cercare nuova sistemazione per Cragno.

In difesa, certi del posto ci sono Carboni, Izzo, Caldirola e D’Ambrosio, appena rinnovato. Pablo Marì piace a diverse società, ma è un pilastro della retroguardia. Da valutare Kyriakopoulos, Pedro Pereira e anche Antov dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese, anche se per lui ci sono interessamenti dalla Germania. Infine Birindelli: Galliani l’ha confermato ma c’è la pressione di diversi club.

Serie A Calcio Monza Colpani – foto Ac Monza Serie A Calcio Monza Forson – foto Ac Monza

Serie A: il Monza si è radunato a Monzello, centrocampo e trequarti

A centrocampo si farà ancora affidamento su Pessina e Gagliardini, punti fermi. Pronto ad una stagione tra i titolari anche Bondo, ventenne in rampa di lancio. In partenza Valoti (piace alla Cremonese) e D’Alessandro.

Ricercato sul mercato Colpani, ma se non arrivano una ventina di milioni rimane. Da valutare i vari Machin e Ciurria.

Sulla trequarti ci sono anche i giovani Forson, appena arrivato dal Manchester United, Vignato e Marras.

Serie A Calcio Monza Dany Mota Machin Bondo – foto Ac Monza

Serie A: il Monza si è radunato a Monzello, là davanti

Davanti da piazzare Mancuso, Diaw e Maric, probabilmente nella categoria inferiore o all’estero. Sicuro del posto Djuric, da valutare Petagna. Mentre rientra in piena efficienza Caprari. Movimenti anche per Mota Carvalho, non mancano gli apprezzamenti anche se il Monza non vorrebbe privarsene.



Saranno le dinamiche e i tempi del mercato a definire la rosa in avvicinamento al debutto in campionato del fine settimana dopo Ferragosto.