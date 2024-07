Serie A, Calcio Monza, il portiere Di Gregorio alla Juve: Montipò, Gollini (e Szczesny) i papabili per sostituirlo

È Wojceich Szczesny il grande sogno per la porta del Monza. Adriano Galliani, intuito che il polacco avrebbe potuto lasciare la Juventus dopo l’ingaggio di Michele Di Gregorio (foto Ac Monza) (visite mediche ieri, 4 milioni di prestito e 16 di riscatto da incassare), si è fatto avanti per accoglierlo in Brianza.

Calcio Monza, Di Gregorio ufficialmente alla Juve

Il portiere, fino a pochi giorni fa impegnato agli Europei, ha ammesso: “La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Voglio rispettare le condizioni del contratto. Ma se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla”

Insomma, la porta rimane aperta, anche se l’ingaggio di Tek è piuttosto oneroso e il Monza dovrebbe chiedere il contributo della Vecchia Signora per reggere l’urto. Non facile, visto che la dirigenza bianconera vorrebbe liberarsene proprio per questioni economiche.

Le voci si susseguono, la trattativa avanza, magari con un piano per portarlo fino al Mondiale del 2026 con la Polonia. Sempre restando tra i portieri, il Monza sarebbe interessato anche a Lorenzo Montipò e Pierluigi Gollini.

Ma il primo obiettivo in vetta alla lista del Calcio Monza è Daniel Maldini

Ma il primo acquisto potrebbe essere un altro, andando a sradicare la famiglia Maldini dal Milan dopo oltre 70 anni. Il primo fu Cesare, arrivato in rossonero nel 1953, poi Paolo indimenticato capitano delle ultime Champions League vinte e pure dirigente di corso recente, ed ora Daniel, il terza generazione che con la maglia milanista ha esordito giovanissimo ed è pure andato in gol, prima di iniziare a girovagare per l’Italia del pallone per trovare la sua giusta dimensione.

Allo Spezia è andata bene, all’Empoli meno, ma in biancorosso ha dimostrato in pieno di poterci stare a certi livelli. Nei sei mesi in Brianza, quattro gol in undici presenze. Tanto basta per convincere Galliani a puntare su di lui in maniera definitiva.

Calcio serie A: gli altri interessi di mercato del Monza

Così sono cominciati i colloqui con l’agente Beppe Riso sino ad arrivare a una bozza d’accordo sul contratto fino al 2028. Ora bisogna convincere il Milan. Fattori a favore: il ragazzo va in scadenza tra dodici mesi, la sua volontà è di ripartire altrove, il Monza può inserire una percentuale sulla rivendita che in qualche modo potrebbe ripagare la società rossonera in futuro. Fattori contrastanti: piace ad altre squadre, qualcuna anche impegnata nelle competizioni europee dunque con maggiori disponibilità, mentre l’indennizzo economico che può garantire il Monza è limitato. La sensazione però è che la trattativa possa decollare da un momento all’altro, per mettere Maldini nell’elenco dei giocatori a disposizione di Nesta per il ritiro estivo in programma a partire dal 10 luglio.

Non gli unici obiettivi di mercato in ogni caso: sul piatto ci sono anche diversi svincolati, primo fra tutti Jack Bonaventura che Galliani prelevò in tempi non sospetti dall’Atalanta e fece esplodere in rossonero prima degli ultimi quattro anni alla Fiorentina. Il centrocampista però piace in Mls e i contratti americani sanno essere generosi. Il resto è tutto in divenire, in fondo siamo solo al quarto giorno di mercato.