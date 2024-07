Serie A: Ac Monza rinnova ancora con U-Power per stadio e maglie

Lo stadio Brianteo di Monza continuerà a chiamarsi U-Power Stadium. È stato ufficializzato infatti il rinnovo della sponsorizzazione del brand di calzature e abbigliamento da lavoro per la stagione 2024/25 con Ac Monza per il quinto anno consecutivo. Oltre al naming dello stadio il leone di U-Power continuerà a campeggiare anche sulle maglie da gara dei biancorossi.

Serie A: Ac Monza rinnova ancora con U-Power, le reazioni

«Siamo davvero felici di proseguire il percorso con U-Power al nostro fianco. U-Power ha creduto nel progetto Ac Monza sin dal 2020 ed è un grande orgoglio vedere come i due brand siano cresciuti di pari passo in questi anni. L’U-Power Stadium è diventato un punto di riferimento non solo per i nostri tifosi, ma per tutto il territorio brianzolo. Siamo certi che, insieme, continueremo a promuovere i valori di eccellenza e innovazione che ci accomunano», Adriano Galliani, amministratore delegato AC Monza.

Entusiasmo per la partnership anche da parte di Franco Uzzeni, presidente di U-Power: «Siamo felici di proseguire la nostra collaborazione con Ac Monza. In questi anni, abbiamo visto crescere insieme i nostri brand e siamo orgogliosi di continuare a supportare una squadra così ambiziosa e dinamica. L’U-Power Stadium è diventato un simbolo di eccellenza e innovazione, e siamo certi che questa partnership continuerà a portare grandi soddisfazioni a entrambi».