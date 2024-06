Atletica, Europei di Roma: Tortu regala al presidente Mattarella le scarpe dei 200 d’argento, tocca alle staffette

C’era un ospite speciale allo stadio Olimpico di Roma martedì sera per gli Europei di atletica leggera: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha applaudito le medaglie d’oro di Nadia Battocletti sui 10mila metri (bis dopo i 5mila) e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, di nuovo sul podio più alto e sempre più “campione di tutto” sulla strada per le Olimpiadi di Parigi.

Atletica, Europei di Roma: il presidente Mattarella e gli azzurri

Ma prima di abbracciare gli atleti in tribuna, il Presidente li aveva incontrati dietro alle quinte per complimentarsi anche con gli azzurri non nel programma di gara, mostrando tutto il suo sostegno: “Ha chiesto a Marcell Jacobs se ha recuperato dopo il successo – riporta la Fidal – ha fatto i complimenti a Sara Fantini e a Lorenzo Simonelli per le loro vittorie, ha detto che sta facendo un grande percorso a Filippo Tortu che gli ha regalato le scarpe con le quali ha corso. Poi ha chiesto se è stato difficile conquistare l’oro alla regina della marcia Antonella Palmisano, che ha risposto ‘è stato facile!’”.

Europei Roma 2024 – Il Presidente Mattarella all’Olimpico (foto Mezzelani/GMT/Fidal)

Atletica, Europei di Roma: l’emozione di Tortu e il regalo al presidente

«Quando ieri ho ricevuto la notizia che il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella aveva chiesto di incontrarci, mi sono tremate le gambe – ha raccontato mercoledì sui social Tortu – È stata un’emozione fortissima e ho provato un senso di riconoscenza indescrivibile verso la più alta carica dello Stato che ieri ha deciso di dedicare del tempo a dei ragazzi e delle ragazze che inseguono i loro sogni e che lavorano duramente per realizzarli. Ho pensato, nel mio piccolo, di ricambiare con un gesto, donandogli le mie scarpe indossate alla Finale dove ho vinto la medaglia d’argento dei 200 metri. Una medaglia conquistata a Roma, davanti al nostro pubblico. Sono onorato che le abbia accettate, mi ha dato un’energia enorme per la gara di questa sera».

Atletica, Europei di Roma: tocca alle staffette 4×100 con Tortu e 4×400 con Aceti e Sito

Tortu torna a coprire la quarta frazione nella 4×100 nella finale di mercoledì sera con Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs e Lorenzo Patta: questo il quartetto reso noto a poche ore dal via, dopo la qualificazione ottenuta martedì dal Roberto Rigali, Melluzzo, Patta e il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli in 38″40.

In pista nella serata di chiusura degli Europei anche la 4×400 di Vladimir Aceti, protagonista della qualificazione in seconda frazione. Si giocherà una medaglia insieme a Luca Sito, collega d’allenamenti a Giussano e quinto nella finale individuale (con record italiano in semifinale), Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio, fresco argento nei 400 ostacoli.