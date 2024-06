Atletica, Europei di Roma: Lambrughi e Olivieri, Brianza in semifinale sui 400 ostacoli

Missione compiuta per la Brianza degli ostacoli agli Europei di Roma: Mario Lambrughi, biassonese della Riccardi Milano, e Linda Olivieri, novarese allenata dal monzese Giorgio Ripamonti, sono in semifinale dei 400 ostacoli.

Atletica, Europei di Roma: Linda Olivieri

Olivieri (Fiamme Oro) si è qualificata con il crono di 55.95 che è valso il quinto posto nella terza batteria e il nono complessivo (per entrare nelle tredici qualificate). Per lei buon primo 300 metri e qualche difficoltà in chiusura. Nelle interviste dopo gara ha sottolineato la speranza di “essersi sbloccata, dopo aver pensato per mesi a questi Europei” e quindi di arrivare alle semifinali più leggera.

Atletica, Europei di Roma: Mario Lambrughi

Tutto bene per Mario Lambrughi, allenato da Simone Vimercati sin dagli esordi all’Atletica Vedano, che ha ha fatto batteria di testa e nel finale ha resistito al tentativo di rimonta degli avversari: con il tempo di 49.74 è in ottava posizione nel riepilogo complessivo dei dodici qualificati (quarto Bertoncelli).

Atletica, Europei di Roma: il programma dei 400 ostacoli

Semifinali dei 400 metri nella sessione mattutina di lunedì 10 giugno, eventuale finale alla sera di martedì: alle 21.05 per gli uomini e 21.18 per le donne.