La staffetta 4×400 metri italiana con il giussanese Vladimir Aceti in seconda frazione si è qualficata per la finale degli Europei di atletica leggera in programma mercoledì 12 giugno, nella serata che chiuderà la rassegna continentale in corso a Roma.

Atletica, Europei di Roma: in finale la 4×400 con Aceti, «non vedevo l’ora di correre»

«Sono qui dal 5, non ce la facevo più: non vedevo l’ora di correre», ha commentato il brianzolo delle Fiamme Gialle nel dopo gara. E il “biondino”, come l’ha definito il collega Edoardo Scotti in pista insieme a Brayan Lopez e a Riccardo Meli, lo ha dimostrato correndo un giro di pista all’attacco e passando il testimone per primo. L’Italia ha chiuso seconda la batteria in 3:02.01 qualificandosi con il settimo tempo totale.

Atletica, Europei di Roma: in finale la 4×100, in batteria senza Tortu e Jacobs

In finale anche la 4×100 che per la qualificazione ha schierato il quartetto Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli nella frazione di chiusura. Gli azzurri hanno corso un buon 38″40 controllando i cambi e qualificandosi col secondo miglior tempo.

In finale rientrerà Filippo Tortu, impegnato nella serata di lunedì nella finale dei 200 metri che gli ha portato l’argento: mercoledì potrà riscattare la delusione non nascosta per l’oro sfiorato sul mezzo giro di pista.

Atletica, Europei di Roma: qualificata la 4×400 donne, eliminata la 4×100 femminile

Qualificata la 4×400 femminile, eliminata la 4×100 donne per un infortunio che ha rallentato l’azione di Keddari in seconda frazione.