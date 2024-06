Probabilmente il giorno dopo sarà più dolce. Filippo Tortu ha vinto la medaglia d’argento sui 200 metri agli Europei di Roma. Ma la gioia per una medaglia vinta, e di un colore più “alto” del bronzo di Monaco nel 2022 (con 20″27), rimane nascosta sul traguardo: Tortu voleva vincere e l’espressione, con le mani nei capelli prima di accovacciarsi sulla pista dell’Olimpico, non ha nascosto niente.

Atletica, Europei di Roma: Tortu d’argento sui 200 metri, non nasconde la delusione

In ogni caso è sul podio dei 200 metri in 20″41, sorpreso sul rettilineo dallo svizzero Mumenthaler in ultima corsia (20″21) e davanti all’altro svizzero Reais. E pagando forse troppo cara, in termini nervosi, una partenza falsa (con squalifica del tedesco Hartmann proprio nella corsia di fianco) al primo sparo. Così non si è ripetuto, o migliorato, il 20″14 della semifinale, ma quel tempo c’è.

Estremamente critico con se stesso, sempre, lo è stato ancora di più nell’intervista dopo gara: «Ho corso la curva contratto e se non riesco a mettermi bene in moto poi faccio fatica, avevo una grande occasione e non sono stato in grado di coglierla».

Poi più tardi, sui social, un commento un po’ più ponderato: «Un argento amaro ma prezioso per darmi carica per il mio percorso. Contento di aver consegnato un’altra medaglia a questa incredibile Nazionale Italiana! Ora tutti insieme testa alla staffetta 4×100».

Atletica, Europei di Roma: Luca Sito ottimo quinto sui 400 metri

Tutt’altra atmosfera poco prima al traguardo della finale dei 400 metri: quinto posto per Luca Sito. Il milanese che si allena a Giussano, alla quarta gara in quattro giorni e con l’argento nella 4×400 mista, ha corso ancora forte chiudendo in 45″04, dopo record italiano in 44″75.