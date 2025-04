Calcio, Francesco Totti all’Academy Brianza: il pesce d’aprile da 1.500 visualizzazioni

Non ci credeva nemmeno lui che l’idea avrebbe avuto tanto successo. Ma in tanti (tantissimi) hanno abboccato alla notizia dell’arrivo di Francesco Totti alla guida del settore giovanile dell’Academy Brianza Il pupone nel vivaio calcistico ideato e organizzato da Aldo Rotunno? No, pesce d’aprile. Ma nel frattempo, in meno di mezz’ora, la notizia del campione mondiale ha conquistato il web e portato 1500 visualizzazioni al sito dell’Academy.

Calcio, Francesco Totti all’Academy Brianza: la soddisfazione di Aldo Rotunno

Tutto finto tranne la soddisfazione dell’autore dello scherzo che per gioco ha lanciato la provocazione, e che non ha dovuto aspettare neanche tanto per vedere i primi pesci abboccare all’amo.

«Mi hanno sommerso di messaggi – racconta divertito Rotunno – Sono contento che lo scherzo sia riuscito. In un attimo ho ottenuto 1500 visualizzazioni sul sito dell’Academy. Un record».

Un hype, una montatura, una trovata pubblicitaria ben confezionata e riuscita. Come la notizia dell’arrivo di Totti a Briosco. A credere alla burla sono stati in tanti, anche perché Rotunno un campione lo ha portato veramente in campo. Si tratta di Gilbert Nana, star del web, oggi giocatore in forza al Lipomo, diventato virale sui social con il Guinness world record per aver eseguito 20.400 palleggi di testa consecutivi in 2 ore e 15 minuti e star di Tik Tok.

Calcio, Francesco Totti all’Academy Brianza: “il commento” del Pupone

«Durante l’incontro con Rotunno mi ha proposto di valutare i ragazzi anche per l’andamento scolastico, mi sono messo a ridere pensando a me, Cassano e Bobo Vieri – avrebbe detto Totti nel virgolettato attribuito all’ex capitano giallorosso contenuto nel comunicato diffuso dall’Academy per rendere ancora più credibile la bufala – Ora con Academy Brianza intendo mettere a frutto tutto ciò che ho imparato per guidare i giovani verso nuovi traguardi».

Per ora l’unico traguardo raggiunto alla fine di questo 1° aprile è il numero, quello sì da campioni, dei contatti ottenuto dall’Academy. Perché la regola è una: l’importante è che se ne parli. E passato lo scherzo, anche il comunicato è sparito dal sito ufficiale.