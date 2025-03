Un incontro oltre lo sport quello che si è tenuto sabato scorso al Leonardo da Vinci di Carate Brianza, per le classi seconde dell’istituto di via Alcide De Gasperi. Protagonista della mattinata è stato Gilbert Nana, atleta, star dei social come personaggio positivo e fondatore dell’Academy Brianza insieme al docente Aldo Rotunno. Nana ha raccontato agli studenti la sua storia di riscatto, impegno e passione con i valori alla base di rispetto ed educazione.

Calcio: Gilbert Nana incontra gli studenti di Carate Brianza, chi è

Nato in Camerun e cresciuto tra mille difficoltà, Gilbert Nana ha trasformato la sua passione per il calcio in un progetto educativo e sportivo che oggi coinvolge migliaia di ragazzi attraverso i suoi canali social, utilizzati in modo positivo per ragazzi e famiglie, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita, sia dentro che fuori dal campo. Il suo racconto è stato un’occasione unica per riflettere sull’importanza dell’educazione, del sacrificio e dei valori che lo sport sa trasmettere, toccando temi come il razzismo e il bullismo.

Calcio: Gilbert Nana incontra gli studenti di Carate Brianza, l’Academy avviata con Aldo Rotunno

Durante l’incontro, Nana ha parlato anche della Academy calcistica, che ha fondato, un modello che unisce formazione scolastica e attività sportiva, promuovendo un percorso completo di sviluppo personale. L’obiettivo è chiaro: costruire una nuova generazione di giovani consapevoli, pronti ad affrontare le sfide della vita con determinazione e rispetto delle regole.

L’appuntamento rientra in un percorso formativo più ampio che mira a sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’integrazione, dell’impegno scolastico e dell’importanza di credere nei propri sogni.

Calcio: Gilbert Nana incontra gli studenti di Carate Brianza, «possibilità per i ragazzi di coltivare il proprio sogno»

Come ha spiegato il docente della scuola, Aldo Rotunno «il progetto Academy Brianza è un’iniziativa che nasce per offrire ai giovani del territorio un’opportunità concreta di crescita attraverso il calcio, con una forte attenzione all’inclusione sociale e all’educazione sportiva.

Non si tratta solo di una scuola calcio, ma di un vero e proprio percorso formativo che punta a valorizzare i giovani talenti, offrendo loro strumenti concreti per emergere e costruire un futuro nello sport. La nostra missione è dare ai ragazzi la possibilità di coltivare il proprio sogno senza costi, in particolare ai giovani che partecipano ai campionati del Csi, garantendo loro un percorso tecnico di alto livello senza barriere economiche. Un elemento centrale del nostro progetto è la presenza di Gilbert Nana, figura chiave per l’Academy Brianza sia dal punto di vista tecnico che umano. Gilbert rappresenta l’esempio concreto di come il calcio possa essere un veicolo di inclusione, crescita personale e opportunità per i ragazzi. Il suo impegno va oltre il campo: è un punto di riferimento per i giovani, un simbolo di determinazione e resilienza, valori che vogliamo trasmettere ai nostri atleti. Crediamo che questo progetto possa rappresentare un valore aggiunto per l’intera comunità e siamo disponibili a un confronto per condividere idee e valutare possibili collaborazioni per il futuro».