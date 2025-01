Capelli lisci e biondi, sorriso aperto e nessuna paura. Matilde Milani, classe 2013, gioca a calcio da quando di anni ne aveva 6, sempre tra le fila del Briosco con il ruolo di difensore centrale. Quest’anno è tra le baby eccellenze che sono entrate a far parte della Brianza Academy il progetto sportivo ideato da Aldo Rotunno che ha preso il via nell’ottobre 2024.

Brianza Academy Briosco Matilde Milani 2013

Calcio, brillano le giovani stelle della Brianza Academy: il sogno di Matilde Milani

«Sono stato contattato dall’Inter che ha notato Matilde e vorrebbe che entrasse a far parte della loro squadra femminile – racconta orgoglioso Rotunno – Sono molto felice per lei e per i suoi genitori e orgoglioso che la nostra Academy stia iniziando a dare i primi frutti. Quando l’abbiamo ideata pensavamo proprio a questo: offrire ai ragazzi più talentuosi la possibilità di crescere militando in altre categorie e in società di prestigio». Se tutto procede per il meglio Matilde potrebbe iniziare a vestire i colori neroazzurri (lei che è juventina) già dal prossimo anno. «Sarà la prima tra i nostri atleti a giocare in una società di serie A», continua Rotunno che ha aperto le porte della sua rosa anche al Lecco, che ha scelto di far entrare nella squadra Lamine Mamadou e Sebastiano Crivellin, anche loro provenienti dall’esperienza della Academy Brianza, per alcuni allenamenti didattici.

Brianza Academy Briosco Lamine Mamadou e Sebastiano Crivellin 2013

Calcio, brillano le giovani stelle della Brianza Academy: «Siamo come una start up»

«In questi giorni sono stato contattato anche dal responsabile tecnico dell’Udinese. Hanno saputo di noi e del nostro progetto sportivo ed educativo e si sono mostrati molto interessati e desiderosi di farne parte. Le trattative sono ancora in corso ma potrebbero inviare qui in Brianza i loro preparatori e allenatori già per il prossimo anno. L’Academy Brianza è come una start up, stiamo crescendo e il nostro messaggio si sta allargando. Sono felice di poter offrire ai miei ragazzi le opportunità che una semplice squadra locale come il Briosco, che io alleno e da dove arrivano tutti i giocatori dell’Academy, non potrebbe mai dare».