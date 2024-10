Calcio, nasce la Rappresentativa Academy Brianza: l’altra Nazionale sui campi degli oratori contro la dispersione dei baby calciatori

Nasce la Rappresentativa Academy Brianza, il progetto sportivo ideato da Aldo Rotunno, docente a Carate Brianza, e pensato (per ora) per i baby calciatori del 2013.

«L’idea nasce per offrire ai bambini più promettenti delle squadre Csi un’opportunità di crescita e miglioramento tecnico, senza interrompere il rapporto con le loro società sportive e gli oratori di appartenenza, permettendo ai bambini di continuare a giocare nelle loro squadre, evitando il rischio di dispersione precoce», spiega Rotunno.

Un’iniziativa nata proprio dall’osservazione sul campo. Aldo Rotunno è allenatore della squadra del 2013 all’oratorio di Briosco. «Mi sono accorto che i ragazzi, soprattutto quelli più talentuosi, quando arrivano in prima media cercano qualcosa di più e vanno verso squadre più blasonate. Io stesso quest’anno avrei perso cinque dei miei migliori giocatori se non fosse nata l’Academy Brianza. E quando se ne vanno i più bravi la squadra entra in sofferenza e spesso anche gli altri elementi abbandonano», aggiunge Rotunno.

Dunque l’Academy Brianza vuole essere una sorta di Nazionale del calcio dove una selezione dei giocatori più talentuosi delle squadre Csi potranno cimentarsi con i “colleghi” di squadre Figc. «Per ora abbiamo già selezionato una decina di ragazzi del 2013, ma l’obiettivo è di arrivare a 18 giocatori per le competizioni a 9 – continua Rotunno – Quest’anno sarà per noi un esperimento. Se dovesse avere successo allora potremo estenderlo anche ad altre annate il prossimo anno».

Il debutto dell’Academy Brianza sarà il 27 ottobre sul campo del San Giorgio a Desio, contro l’Academy dell’Inter.

Calcio, nasce la Rappresentativa Academy Brianza: testimonial è Gilbert Nana

A sponsorizzare il progetto c’è un testimonial d’eccezione: Gilbert Nana, star del web, oggi giocatore in forza al Lipomo e diventato virale sui social con il Guinness world record per aver eseguito 20.400 palleggi di testa consecutivi in 2 ore e 15 minuti e star di Tik Tok. Un appassionato dello sport con una storia alle spalle che è il manifesto di come una passione fortemente perseguita possa diventare la chance per una nuova vita: dalla fuga dal Camerun alla vita da bracciante fino ai campi di calcio. «Quando Aldo mi ha spiegato il progetto l’ho subito accettato e mi sono messo a disposizione per dimostrare che la gente come me non molla mai», ha spiegato Nana.

La sede dell’Academy Brianza è il campo del San Giorgio calcio a Desio. Qui la rosa dei prescelti tra le diverse società Csi ha già iniziato ad allenarsi insieme una volta alla settimana, in aggiunta agli altri allenamenti, per costruire lo spirito di squadra.