Serie A, Cagliari-Monza 3-0: crollo biancorosso nella ripresa, retrocessione a un passo

🧐 Disamina del match – Dopo un buon primo tempo crolla la squadra di Nesta nella ripresa contro un Cagliari rientrato in campo più deciso. I rossoblù si portano in vantaggio a inizio ripresa con un colpo di testa di Viola, poi raddoppiano a metà secondo tempo con una punizione magistrale di Gaetano e siglano il gol del definitivo 3-0 al tramonto della partita con Luvumbo che finalizza un contropiede fulmineo. Calo mentale dei biancorossi nel secondo tempo e per la retrocessione in Serie B è solo questione di aritmetica.

⏳ Fischio finale all’Unipol Domus: Cagliari batte Monza con il risultato di 3-0.

🔴🔵 93′ Tris del Cagliari in contropiede: Gaetano lancia in profondità LUVUMBO che avanza palla al piede trafiggendo in uscita Turati e spedendo la sfera all’angolino. CAGLIARI-MONZA 3-0

⚽️ GOL DEL CAGLIARI!

🔴🔵 91′ Corner di Gaetano e colpo di testa di Pavoletti, palla fuori di poco.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔄 90′ Cambio nel Cagliari: al posto di Augello entra Zappa.

⚪🔴 89′ Conclusione velenosa di Caprari sulla quale si supera Caprile deviando in corner con i piedi. Sul ribaltamento di fronte Ganvoula non riesce a concludere in diagonale.

🔴🔵 88′ Cagliari vicino al tris: Adopo imbecca Gaetano che viene ipnotizzato da Turati, sulla corte respinta del portiere biancorosso giunge Pavoletti che a porta sguarnita manda incredibilmente a lato.

⚪🔴 86′ Tiro di Ciurria dalla distanza da dimenticare con la palla che finisce in curva.

🔄 82′ Cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho entra Petagna.

⚪🔴 80′ Spunto di Ganvoula sull’out di sinistra, Mina lo chiude toccando in angolo.

🔄 76′ Doppio cambio nel Cagliari: al posto di Prati e Piccoli entrano Makoumbou e Pavoletti.

🟨 75′ Ammonito Piccoli per fallo di reazione.

🔄 74′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Keita e Kyriakopoulos entrano Ganvoula e Vignato.

🔴🔵 73′ Raddoppio del Cagliari con una punizione magistrale di GAETANO che beffa Turati sul primo palo. CAGLIARI-MONZA 2-0

⚽️ GOL DEL CAGLIARI!

🔴🔵 73′ Punizione importante per il Cagliari a ridosso dell’area di rigore. Si prepara Gaetano.

🔴🔵 71′ Tiro-cross velenoso di Luvumbo che impensierisce severamente Turati che evita guai peggiori deviando in angolo.

🟨 67′ Ammonito Keita per un fallo tattico commesso su Adopo.

⚪🔴 65′ Azione potenziale del Monza con Bianco che pesca col contagocce Ciurria ma il “Fante, dopo aver dribblato Caprile, non riesce a trovare l’attimo giusto per colpire verso la porta.

🔄 61′ Doppio cambio nel Cagliari: al posto di Felici e Viola entrano Luvumbo e Gaetano.

🔄 60′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Castrovilli e Birindelli entrano Ciurria e Caprari.

🧐 Si tratta del terzo gol in campionato di Viola dopo quelli siglati contro Torino e Genoa. Quinto assist vincente per l’ex Samp Augello.

🔴🔵 49′ Cagliari in vantaggio: azione insistita dei rossoblù che schiodano il punteggio a inizio ripresa con un colpo di testa di VIOLA ben servito da un cross delizioso di Augello. CAGLIARI-MONZA 1-0

⚽️ GOL DEL CAGLIARI!

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’UNIPOL DOMUS!

🧐 Disamina primo tempo – Risultato giusto alla fine della prima frazione: gara in equilibrio fino a questo momento ma è il Monza a fare meglio in campo per atteggiamento e per voglia di portare a casa il risultato. Da segnalare una grande occasione per il Cagliari al 7′ con un colpo di testa sotto misura di Viola, ben servito da Zortea, che non inquadra lo specchio da ottima posizione. Monza pericoloso con una fiondata di Bianco dalla distanza e con due diagonali di D’Ambrosio e Mota Carvalho. Possesso palla in mano ai biancorossi con il 57%. Un ammonito per parte: Luperto e Izzo.

⏳ Fine primo tempo all’Unipol Domus: Cagliari e Monza vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

🔴🔵 42′ Svarione di Akpa-Akpro che regala la sfera agli isolani, prova ad approfittarne Viola a botta sicura ma è Castrovilli a a mettere una pezza in corner.

⚪🔴 41′ Kyriakopoulos emula Felici con la stessa identica azione spedendo il pallone sull’esterno della rete.

🔴🔵 40′ Iniziativa di Felici sull’out mancina e tiro-cross che si spegne sull’esterno della rete.

⚪🔴 36′ Kyriakopoulos serve in orizzontale Bianco che colpisce con una bordata da fuori area, Caprile si accartoccia bloccando la sfera.

🟨 29′ Ammonito Izzo per un fallo tattico commesso su Piccoli.

⚪🔴 29′ Kyriakopoulos imbecca D’Ambrosio che si rende pericoloso con un diagonale ben respinto centralmente da Caprile.

🔴🔵 19′ Zortea serve centralmente Piccoli che va alla conclusione, respinge in corner la retroguardia brianzola.

⚪🔴 13′ Punizione pericolosa per i biancorossi con Kyriakopoulos che centra la barriera, nello specifico è Mina ad allontanare il pallone.

🟨 12′ Ammonito Luperto per un fallo commesso su Birindelli con un classico “step on foot”.

⚪🔴 11′ Occasione anche per il Monza: imbucata di Castrovilli per Mota Carvalho che calcia al volo col mancino, palla che sorvola la traversa.

🔴🔵 7′ La prima azione degna di nota è del Cagliari con una ripartenza che poteva essere letale: Piccoli libera a destra Zortea che fa partire un cross velenoso per il ben appostato Viola che colpisce di testa spedendo a lato la sfera.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’UNIPOL DOMUS!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Tra i brianzoli la sorpresa di giornata è Akpa-Akpro che vince il ballottaggio con Zeroli mentre per il resto mister Nesta conferma per dieci undicesimi la stessa formazione che nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Parma. Tra i padroni di casa a supporto di Piccoli, decisivo nella gara di andata, agiranno Felici e Viola. Gli indisponibili per l’incontro odierno sono Obert, Sensi, Pessina, A. Carboni e Caldirola.

Le formazioni ufficiali

🔴🔵 CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Deiola, Marin, Jankto, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Pintus, Gaetano, Luvumbo, Mutandwa. All. Davide Nicola.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Akpa-Akpro, Bianco, Kyriakopoulos; Keita, Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Gagliardini, Urbanski, Caprari, Zeroli, Forson, Palacios, Ganvoula, Petagna, Martins, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta.

Nello spezzatino della trentesima giornata di Serie A si affrontano Cagliari e Monza che scendono in campo dopo la pausa per le Nazionali: gara in programma all’Unipol Domus domenica 30 marzo alle ore 12.30. Ai biancorossi guidati da Alessandro Nesta, per sperare in una miracolosa salvezza, servirebbe un filotto di vittorie considerando che navigano ancora in cattive acque: fanalino di coda a quota 15 punti, dieci punti di distacco dal quartultimo posto e due sole vittorie in campionato ottenute contro Hellas Verona e Fiorentina.

I sardi allenati da Davide Nicola attualmente sarebbero salvi perché stazionano al quindicesimo posto con quattro punti di vantaggio sulla zona rossa. All’andata, in Brianza, terminò 2-1 a favore dei sardi: vantaggio illusorio di Caprari, a seguire Zortea e Piccoli firmarono la vittoria isolana.