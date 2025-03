Con lo spettro della retrocessione sempre più tremendamente vicino, il Monza è volato in Sardegna per affrontare il Cagliari in quello che, a conti fatti, va considerato uno scontro diretto, ma che nella realtà suona più come l’ultima delle ultime spiagge per i biancorossi. «Non dobbiamo abbassare il livello nemmeno minimamente, perché altrimenti rischiamo di fare brutte figure», ha detto Nesta alla vigilia. «Non voglio più dire quella frase lì, quella della matematica che ci condanna. A dire il vero non l’avrei mai voluta dire nella vita. Però la situazione è questa, ne siamo consapevoli e i giocatori devono capire che fino all’ultimo giorno che saremo qui bisogna dare il massimo. Davanti a noi abbiamo un derby e partite molto importanti».

Calcio: studiata qualche novità in allenamento

Tutto parte dal lavoro e in settimana il tecnico laziale ha cercato di trovare qualche valida innovazione: «Ci proviamo, impegnandoci soprattutto sulla gestione dei momenti. Poi sappiamo tutti che il calcio è imprevedibile e sono i giocatori a dover trovare direttamente in campo le soluzioni». Un pensiero va anche ai tifosi: «Li dobbiamo ringraziare, per come ci stanno trattando nonostante la classifica. È un momento particolare del club, dopo qualche anno di decollo grazie ad un presidente tra i migliori del mondo. Ora forse bisogna cambiare pelle, ma la proprietà e la società sono molto forti».

Calcio: Nesta recupera Gagliardini ed Akpa Akpro

Nonostante il ritorno a disposizione di Gagliardini ed Akpa Akpro, la formazione titolare risentirà nuovamente di qualche assenza. Di Pessina si è già detto, stagione finita per lui dopo l’operazione, Caldirola e Carboni sono in ripresa ma non possono essere al massimo, così come D’Ambrosio e Mota Carvalho che hanno saltato qualche seduta per rinnovati guai fisici. Il tecnico è orientato a dare continuità al 3-5-2 delle ultime settimane, quello che ha fatto discretamente bene a Milano con l’Inter ed in casa con il Parma. In porta sempre Turati. In difesa Pedro Pereira e Izzo sono certi del posto e come terzo di sinistra potrebbe esserci Palacios. Sulle fasce Birindelli è il punto di forza del lato destro, mentre a sinistra Ciurria sarebbe favorito su Kyriakopoulos. A centrocampo potrebbe uscire Zeroli dall’undici titolare per fare spazio al ritorno di Akpa Akpro, inserito nel terzetto formato da Castrovilli e Bianco. Davanti, con il portoghese in dubbio, è probabile che ci sia Keita, diventato un punto fermo del gruppo, e Ganvoula, ancora oggetto misterioso ben lontano dalle prestazioni offerte in Champions con lo Young Boys. Con questi Nesta proverà ad espugnare Cagliari.