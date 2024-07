Gli azzurri a Parigi 2024 sono 403: un Italia Team da record con 209 uomini e 194 donne per 34 discipline. È un nuovo primato rispetto ai 384 di Tokyo 2020. La Lombardia è il gruppo più numeroso con 70 qualificati, sulla mappa c’è anche Monza e Brianza. Una delegazione con campioni cresciuti sul territorio, ma anche diversi ragazzi – come nell’atletica – che in provincia hanno trovato l’ambiente ideale e tecnici di valore per spiccare il volo verso traguardi internazionali.

Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono gli atleti di Monza e Brianza ai Giochi, il ciclismo

La portabandiera Arianna Errigo, nata a Monza e cresciuta a Muggiò, è il simbolo di questo mini-esercito, ma la Brianza ha anche una delle atlete più giovani convocate. È Sara Fiorin, classe 2003, ciclista figlia di famiglia di ciclisti. Vent’anni (compleanno in settembre) proviene dalla dinastia della Gs Fiorin di Seveso. “A Parigi 2024 vuole dimostrare a tutti di essere un’atleta su cui poter fare affidamento”, dice di lei il Coni.

È stata convocata nella squadra della pista una manciata di giorni fa e si è detta «immensamente grata e felice». È giovanissima ma ha in bacheca già due argenti e due bronzi juniores a Europei e Mondiali tra il 2020 ed il 2023.

Seveso Sara Fiorin Olimpiadi

Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono gli atleti di Monza e Brianza ai Giochi, la ginnastica artistica

A Yumin Abbadini, nella squadra della ginnastica artistica, il compito di tenere alto il vessillo brianzolo in una disciplina di grande tradizione. Da Franco Tognini e Igor Cassina, d’oro nel 1932 e 2004, a Matteo Morandi, bronzo nel 2012, alle donne con la villasantese Martina Maggio (ai piedi del podio a Tokyo 2020). Abbadini, bergamasco di nascita e fresco Aviere (come Morandi), ha gareggiato con la Pro Carate raggiungendo tre podi Europei, due a squadre e uno individuale, e nel 2023 il sesto posto ai Mondiali di Anversa (come Jury Chechi).

Ginnastica Abbadini Yumin bronzo Europei 2024

Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono gli atleti di Monza e Brianza ai Giochi, la ginnastica ritmica

Al femminile la grazia delle Farfalle della ritmica che partono dal centro federale di Desio. Sempre guidate dalla dt Emanuela Maccarani vanno in pedana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, con l’Italia di bronzo a Tokyo 2020; Sofia Raffaeli, vice campionessa mondiale ed europea in carica, e Milena Baldassarri ci sono nelle gare individuali.

Ginnastica ritmica le Farfalle dell’Italia con la coach Maccarani alla riapertura dell’Accademia Internazionale di Desio

Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono gli atleti di Monza e Brianza ai Giochi, la pallavolo

E poi la pallavolo: il padernese Yuri Romanò, opposto nato a Monza e cresciuto nei Diavoli Rosa a Brugherio, da promessa è diventato una colonna solida della nuova Italia di Fefè De Giorgi ed è pronto al debutto olimpico con una tifosa speciale: la figlia Bianca, nata a marzo. In curriculum un titolo europeo e uno mondiale con la maglia della Nazionale. Il brasiliano Fernando Kreling, l’austriaco Arthur Szwarc e l’americano Taylor Averill sono invece i “monzesi” del Vero Volley convocati nelle rispettive nazionali.

Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla e la capitana Anna Danesi, fresca di ritorno al Consorzio, sono le atlete della presidente Marzari a Parigi con l’Italia per riscattare Tokyo nella squadra del ct Velasco. Le altre ragazze della Pro Victoria (anche se trasferita a Milano) sono le francesi Helena Cazaute e Juliette Gelin, l’olandese Nika Daalderop, la serba Hena Kurtagic.

Olimpiadi di Parigi 2024 Alessia Orro pallavolo – foto Italia Team

Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono gli atleti di Monza e Brianza ai Giochi, il nuoto artistico

Olimpiadi Parigi 2024 nuoto artistico Sofia Mastroianni

Sofia Mastroianni è nella nazionale di nuoto artistico. Classe 2001 (2 agosto e quindi compleanno a cinque cerchi), nuota e vive a Savona. Ma è nata a Desio e «ogni Natale per me è Varedo – dice delle radici – perché ci è cresciuta la mamma e tutti i miei parenti materni vivono lì. Da piccola non immaginavo altro».

Nel 2023 la convocazione per gli Europei di Cracovia e subito le medaglie: l’argento nel tecnico e nel libero e il bronzo nell’acrobatico.

Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono gli atleti di Monza e Brianza ai Giochi, l’atletica

Infine l’atletica: l’Italia arriva a Parigi con una squadra di 76 atleti e tutte le sue punte di diamante tra cui l’oro olimpico caratese della 4×100 Filippo Tortu (e poi medaglia europea e mondiale col quartetto) e il quattrocentista di Giussano Vladimir Aceti, superspecialista delle staffette sul giro di pista. Nella squadra anche chi ha scelto Giussano per diventare più forte: sono Elena Bellò e Luca Sito, vicentina e milanese che si allenano in Brianza con Alessandro Simonelli.

Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono gli atleti di Monza e Brianza ai Giochi, la rivoluzione “pour tous”

Valentina Cabiati di Desio, Davide Spotti di Cesano Maderno sono il volto degli amatori che correranno sul tracciato olimpico per realizzare un sogno: la speciale corsa notturna è la novità di Parigi 2024. La “Maraton pour tous” permetterà per la prima volta di far partecipare il pubblico a eventi di corsa “a cinque cerchi”. Ci saranno la maratona, sul tracciato olimpico, e i 10mila metri su strada. Una “rivoluzione” ancora nel segno dell'”egalité”.