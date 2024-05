Alla fine la festa grande è sfumata dopo il traguardo, per un cambio fuori settore. È finita con una squalifica l’avventura della 4×100 italiana ai campionati del mondo di staffette disputati a Nassau: già qualificato alle Olimpiadi grazie al secondo posto del sabato nelle batterie, il quartetto Rigali-Jacobs-Patta-Tortu stava festeggiando la medaglia di bronzo, alle spalle di Stati Uniti e Canada, quando il 38″13 è stato sostituito dalla “squalifica” nella grafica: il secondo cambio, tra Jacobs e Patta, portato al limite è finito di un pelo oltre quel limite, come riconosciuto poi da Jacobs nel dopo gara.

Atletica, World relays: 4×100 azzurra squalificata. Tortu: «Errore che ci servirà per il futuro»

Peccato per la medaglia sfumata, che è andata alla Francia, grande soddisfazione per il biglietto per Parigi conquistato e per due gare corse intorno ai 38″ (era stato 38″14 in batteria)

«Si vince insieme, si sbaglia insieme – ha commentato sui social Filippo Tortu – Un errore che ci servirà per il futuro, ora torniamo al lavoro per preparare i prossimi campionati». E le Olimpiadi di Parigi.