Monza: Gerardiana basket Over 40 campione regionale, ora i nazionali

Il biglietto, anzi il golden ticket per i play off nazionali, lo avevano già staccato in semifinale battendo i campioni italiani di categoria della Guido Rossi. Il cuore in pace? Macché: con la determinazione di chi sta facendo una stagione straordinaria gli Over 40 della Gerardiana basket di Monza si sono presentanti in campo a Usmate sabato 18 maggio con la voglia di aggiungere coccarde alla bacheca creata solo quest’anno per una formazione che, fino a una manciata di mesi fa, non esisteva nemmeno. E che ora è campione lombarda.

Monza: Gerardiana basket Over 40 campione regionale contro Sant’Andrea

Punto e a capo. In settimana la Gera dei “vecchi” – diciamo veterani – aveva ribaltato ogni pronostico vincendo in tre gare contro la Guido Rossi di Milano, loro con il titolo nazionale in mano, assicurandosi già il passaggio alle finali nazionali Uisp del campionato Over 40. Pancia piena, avrebbe potuto dire qualcuno. Non i gerardiani di Monza, che sabato si sono presentati sul campo neutro di Usmate contro il Sant’Andrea di Sesto San Giovanni per la finale secca regionale. Risultato: 45-38 per i monzesi, che così possono prendere il treno per Rimini, dove si disputerà a giugno il torneo di finale nazionale, con un alloro in più, guidati dal capitano Paolo Erba (mvp della finale) e dall’allenatore Andrea Cenci.

Monza: Gerardiana basket Over 40 campione regionale e alle finali nazionali

Comunque vada, diceva qualcuno, sarà un successo: soprattutto per una squadra messa insieme a inizio stagione in occasione del 50esimo anniversario di nascita della Gerardiana basket, quasi per gioco – anzi, proprio per gioco, e passione. Le vecchie (non poi così vecchie, su) glorie della società sono tornate in campo, hanno raccolto qualche rinforzo sulla strada, hanno fatto una stagione regolare gloriosa da 13 vittorie e 3 sconfitte, fino ad arrivare al titolo regionale. Ora non resta che pensare in grande. Ma la piccola Gera ha già dimostrato di saperlo fare.