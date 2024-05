Monza, il cuore a canestro: Gerardiana basket over 40 alle finali nazionali

Cose da Denver Nuggets sui campi del milanese: la formazione Over 40 della Gerardiana basket arriva in finale territoriale di categoria ribaltando serie e pronostici contro i campioni nazionali della Guido Rossi. E stacca già il biglietto per la finale nazionale. Succede così, che una squadra nata per gioco (in tutti i sensi) di ex giocatori biancorossi ancora in grado di palleggiare siano tornati in campo per celebrare i 50 anni della società. E che il gioco sia diventato sfida e successi.

Campionato Uisp, mezzo secolo di società, i “vecchi” tornano a vestire la maglia e si iscrivono al campionato. Va bene, benone per tutta la stagione, ma quando arrivano alla semifinale vedono nero – o meglio rosso, anzi biancorosso come loro, ma sono quelli delle Guido Rossi milanese che la scorsa stagione hanno vinto il titolo italiano di categoria e quest’anno li hanno battuti per due volte nella stagione regolare. La prima delle tre di serie in semifinale regionale, la perdono ancora. Ma il cuore monzese impone un successo alla seconda (59-55 una settimana fa) e l’altra sera strappa un successo da bacheca vincendo la terza 55-50.

Monza, il cuore a canestro: la stagione d’oro della Gerardiana Over 40

“È stata stagione nata quasi per gioco per celebrare i 50 della Gerardiana – ha commentato il coach Andrea Cenci, anche lui ex giocatore Gera – Non conoscendo il campionato Uisp Over 40 non eravamo in grado di stimare il nostro livello di competitività ma ben presto ci siamo resi conto di poter dire la nostra chiudendo la stagione regolare con un bilancio di 13 vittorie e 3 sconfitte. Abbiamo iniziato i playoff con ottimismo ponendoci l’obiettivo, per il primo anno, di raggiungere le semifinali provinciali: obiettivo raggiunto” e anzi superato: “Questo è un gruppo stupendo”.

La prova del fuoco arriva sabato, 18 maggio, alle 13 sul campo del Basket Usmate, al centro sportivo di via Bernardino Luini 12, dove la Gera deve affrontare la Sant’Andrea di Sesto San Giovanni in una partita secca per mettere in tasca un anello in più prima delle finalissime italiane.

Monza, il cuore a canestro: Gerardiana basket alle finali nazionali di Rimini

“L’entusiasmo è alle stelle per la selezione Over 40, a pochi mesi dalla sua nascita: la squadra è stata formata quest’anno partendo dal nucleo iniziale di giocatori che avevano militato anche in gioventù nella Gera che si è poi ampliato accogliendo giocatori che hanno formato un gruppo affiatatissimo – scriveva la squadra dopo il successo in semifinale, nel mercoledì delle grandi piogge-. Proprio nell’anno dei 50 anni della fondazione della società Gerardiana basket. Neanche il nubifragio di ieri, che ha messo a rischio lo svolgimento della gara, ha fermato i monzesi. Con questo risultato, l’Over 40 si è già aggiudicata le finali nazionali di Rimini che si terranno dal 14 al 16 giugno, ma questo non placa la fame di vittorie dei biancorossi che sabato scenderanno in campo per aggiudicarsi e il titolo territoriale”.

Monza, Gerardiana basket over 40: we are back

Per il capitano Paolo Erba “sulla carta la serie con Guido Rossi sembrava proibitiva dopo le due sconfitte in campionato e quella i gara 1 dei playoff. Ma gara 2, giocata in un PalaNei infuocato, ci ha dato la carica. Gara 3 sembrava nascere sotto cattivi auspici: qualche defezione e, soprattutto, il rischio tangibile di perdere la partita a tavolino viste le difficoltà a raggiungere Milano per i disagi causati dall’esondazione del Lambro. Alla fine siamo riusciti ad arrivare al palazzetto in tempo giocando con grande autorevolezza e conducendo il match per tutti i 40 minuti: alla fine della partita il grido di battaglia che ci ha accompagnati per tutto l’anno: we are back”.

Sabato alle 13 palla a due tra Monza e Sesto San Giovanni sul campo di Usmate Velate: il biglietto è già in tasca, ma un golden ticket sarebbe il capolavoro per coronare il mezzo secolo della Gerardiana.