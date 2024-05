Serie A, Fiorentina-Monza LIVE 1-1: Gonzalez risponde a Djuric

📣 RIPRENDE IL MATCH AL FRANCHI!

🔄 46′ Cambio nel Monza: al posto di Kyriakopoulos entra Caldirola.

⏳ Fine primo tempo al Franchi di Firenze: le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1 in virtù delle reti siglate entrambe di testa da Djuric, prima e Nico Gonzalez, poi. Prima frazione dai due volti: inizio di carattere del Monza che si porta in vantaggio alla prima occasione, poi la Fiorentina prende il pallino del gioco e ottiene il meritato pareggio.

🟣🟣 47′ Barak pennella al centro per l’inzuccata ravvicinata di Martinez Quarta che sorvola la traversa.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

🟨 41′ Ammonito Parisi per simulazione.

🟣🟣 36′ Uno scatenato Gonzalez crea grattacapi sul versante sinistro brianzolo e va alla conclusione, gli chiude lo specchio Di Gregorio.

🟣🟣 32′ Perviene al pareggio la Viola: cross dalla destra di Barak per Nico Gonzalez che sfila alle spalle di Izzo e deposita in rete di testa. FIORENTINA 1 – MONZA 1

⚽️ 32′ GOL DELLA FIORENTINA

🟣🟣 31′ Cross al centro di Kayode, la sporca Pablo Marí, tiro al volo di Castrovilli deviato in corner.

🟣🟣 25′ Conclusione velleitaria di Arthur dalla distanza che non impensierisce Di Gregorio che blocca centralmente.

⚪🔴 21′ Cross di Birindelli dalla destra, batti e ribatti in area viola, arriva Kyriakopoulos che ci prova col destro ma la sfera finisce sul fondo.

🟣🟣 14′ Castrovilli semina panico sull’out di sinistra, entra in area e fa partire un tiro-cross che si spegne a lato.

⚪🔴 9′ Monza in vantaggio al primo affondo: traversone dalla destra di Mota Carvalho dalla destra per il colpo di testa vincente di Djuric che insacca. FIORENTINA 0 – MONZA 1

⚪🔴 GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

🟣🟣 5′ Il primo sussulto è di marca viola con un’iniziativa di Nico Gonzalez che calcia dal limite col sinistro, si distende e blocca Di Gregorio.

📣 INIZIA IL MATCH AL FRANCHI!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Nel Monday Night della 36^ giornata di Serie A scendono in campo Fiorentina e Monza. La formazione viola, allenata da Italiano, ha perso di misura contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato ma la scorsa settimana ha staccato il pass per la finale di Conference League dove il prossimo 29 maggio affronterà l’Olympiakos all’AEK Arena di Atene. I biancorossi di mister Palladino, a ridosso della zona europea, sono reduci da due pareggi consecutivi ottenuti contro Lecce e Lazio ma inseguono una vittoria in campionato che manca dallo scorso 16 marzo (1-0 al Cagliari con la rete siglata da Maldini al 42′, ndr). Calcio d’inizio all’Artemio Franchi di Firenze, alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

🟣🟣 FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodò, Biraghi, Bonaventura, Maxime Lopez, Beltran, Ranieri, Infantino, Faraoni, Duncan, Comuzzo, Kouame. All. Vincenzo Italiano.

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Mota Carvalho, Colpani, Zerbin; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Gagliardini, Akpa Akpro, Colombo, Caprari, P. Pereira, V. Carboni, D’Ambrosio, Ferraris, Vignato. All. Raffaele Palladino.