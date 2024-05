Monza-Lazio 2-2, le pagelle: Djuric svetta, Pessina e Colpani solidi costruttori

MONZA-LAZIO 2-2 (0-1)

MARCATORI pt 11’ Immobile, st 28’ Djuric, 38’ Vecino, 45’+2 Djuric

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio 6.5; Birindelli 6 (26’st Donati 5), Izzo 6, Pablo Marì 6.5, Kyriakopoulos 5.5 (26’st Mota Carvalho 6); Bondo 5.5 (41’st Caprari n.g.), Pessina 7; Colpani 7, V.Carboni 5.5 (26’st Akpa Akpro 5.5), Zerbin 6 (33’st Caldirola n.g.); Djuric 7.5. A disp.: Sorrentino, Gori, Colombo, Caprari, Pedro Pereira, D’Ambrosio, Ferraris. All.: Palladino 6.5

LAZIO (4-2-3-1) Mandas 6; Marusic 6, Patric 5.5, Romagnoli 6, Hysaj 5.5; Guendouzi 6, Kamada 6.5 (20’st Vecino 6.5); Felipe Anderson 6 (37’st Pedro n..g), Luis Alberto 6 (20’st Cataldi 5.5), Zaccagni 6 (32’pt Casale 5); Immobile 7 (20’st Castellanos 5.5). A disp.: Sepe, Provedel, Pellegrini, Isaksen, Gonzalez, Lazzari, Rovella. All.: Tudor 5

Di Gregorio 6.5 Salva la situazione su Kamada, sfortunato sulla respinta, tradito dai compagni sul secondo gol. Meno preciso del solito con i piedi

Birindelli 6 Tanti cross sugli stinchi degli avversari, ma quando in area c’è un Djuric così bisogna saper fare di meglio, perché arrivare sul fondo non basta. (26’st Donati 5 Bagna il ritorno in campo dopo tempo immemore con il cross che porta al pareggio, ma anche con l’assist involontario per il raddoppio biancoceleste. Arrugginito)

Izzo 6 Non soffre la velocità degli attaccanti ospiti, anzi in chiusura è sempre puntuale gestendo la situazione

Pablo Marì 6.5 Esempio per i compagni, di presenza e ordine.

Kyriakopoulos 5.5 Bloccato sulla linea per timore della velocità di Felipe Anderson, non porta molto né in manovra né in chiusura (26’st Mota Carvalho 6 Sfida la difesa nell’uno contro uno, sembra pronto a tornare in piena efficienza)

Bondo 5.5 Paga l’errore sotto porta: il colpo di testa non è il suo mestiere ma da due metri, completamente solo, avrebbe dovuto chiudere con la seconda rete stagionale. Per il resto lavora tanto di posizione, mostrando un’importante crescita tattica (41’st Caprari n.g.)

Pessina 7 Sempre a disposizione dei compagni, volto amico del centrocampo, mette lo zampino in tutti e due i gol, nel primo con l’inserimento decisivo, nel secondo con la pennellata per la testa di Djuric

Colpani 7 Inventa calcio dal primo fino, per una volta, al novantesimo. L’intraprendenza delle giornate migliori per un giocatore ormai sicurezza del campionato

V.Carboni 5.5 Gli manca la scintilla, troppo imprecise nei momenti decisivi (26’st Akpa Akpro 5.5 Ingresso impalpabile se non fosse per il coinvolgimento nel raddoppio laziale)

Zerbin 6 Ala, trequartista, esterno, terzio: gioca in tutti i ruoli di fascia sinistra. Bene in copertura, meno in proposta (33’st Caldirola n.g.)

Djuric 7.5 Prima doppietta in biancorosso per il bosniaco, finalizzando alla grande il lavoro dei compagni da vero terminale offensivo di una macchina che produce calcio

Palladino 6.5 Mette alla frusta la Lazio, stravincendo il duello con Tudor seduto ora sulla panchina che avrebbe potuto essere la sua. Il gol su retropassaggio di Donati non è un errore di costruzione dal basso, ma di esecuzione individuale.