Serie A, Monza-Lazio LIVE 0-1: inizia la ripresa, al momento la decide Immobile

⚪🔵 9’st Corner di Luis Alberto a trovare l’incornata di Romagnoli che finisce alta.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: la Lazio conduce sul Monza per 1-0 grazie al gol di Immobile all’11’, stesso minuto della rete siglata all’andata. I biancorossi hanno avuto due chance per pareggiare con i colpi di testa ravvicinati di V. Carboni e Bondo. Gara dinamica sul piano del gioco e piacevole sul piano delle emozioni.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

🟨 45′ Ammonito Kamada per un fallo commesso su Izzo.

⚪🔴 39′ Monza sfiora il gol del pari ancora una volta: traversone di V. Carboni dalla destra ad imbeccare l’inzuccata di Bondo che manda a lato di pochissimo.

⚪🔵 38′ Azione in contropiede della Lazio con Luis Alberto che da fuori area manda alto.

⚪🔴 37′ Si fa vedere Bondo ma il suo tiro dalla distanza è facile preda di Mandas.

⚪🔴 35′ Su azione da calcio piazzato ci prova Pessina con una bordata da fuori area che trova un reattivo Mandas che si allunga e allontana.

🟨 35′ Ammonito Casale per un fallo commesso su Colpani.

🔄 31′ Cambio nella Lazio: al posto di Zaccagni entra Casale.

⚪🔵 28′ Buona trama laziale: Kamada dal fondo per l’accorrente Immobile che colpisce di tacco, blocca Di Gregorio centralmente.

⚪🔵 25′ Zaccagni sterza e va al cross, respinge la difesa biancorossa, arriva Patric che colpisce di prima intenzione con la palla che sorvola la traversa.

⚪🔴 23′ Ghiotta occasione per il pareggio brianzolo: Colpani sull’out di destra pennella al centro per il colpo di testa di V. Carboni che da ottima posizione manda incredibilmente a lato.

🟨 15′ Ammonito Zaccagni per un fallo commesso su Birindelli.

⚪🔵 11′ Lazio in vantaggio! Conclusione da fuori area di Kamada che impegna severamente Di Gregorio, la sfera sbatte sulla traversa e subito dopo sui piedi di Immobile che è lesto nell’insaccare da pochi passi. MONZA 0 – LAZIO 1

⚽️ 11′ GOL DELLA LAZIO

⚪🔴 9′ Possesso palla Lazio ma è il Monza a calciare verso la porta in questo primo scorcio di gara: V. Carboni assiste Colpani che prende la mira e calcia, palla centrale per la comoda presa di Mandas.

⚪🔴 6′ Il primo sussulto dell’incontro è dei biancorossi: filtrante di Zerbin per Djuric che calcia in diagonale con la sfera che sibila accanto al palo sinistro difeso da Mandas.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione MONZA: tra i biancorossi non c’è lo squalificato Gagliardini e si rivede Mota Carvalho che parte dalla panchina. La sorpresa di giornata è la titolarità di V. Carboni mentre capitan Pessina scala a centrocampo accanto a Bondo. Confermato Djuric al centro dell’attacco. Maldini va in tribuna.

🧐 Scelte di formazione LAZIO: tra i biancocelesti è assente l’indisponibile Gila. Torna titolare Immobile, così come Zaccagni, decisivo al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Hysay vince il ballottaggio con Casale e affianca in difesa Romagnoli e Patric.

La 35^ giornata di Serie A vede di fronte Monza e Lazio. I biancorossi di mister Palladino (monitorato da Fiorentina, Bologna, Torino e sondato nelle ultime ore anche dal Benfica, ndr) sono alla ricerca della continuità di risultati dopo il buon pareggio ottenuto al “Via del Mare” contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato. Nelle ultime cinque gare la formazione brianzola ha raggranellato solo due punti nonostante le ottime prestazioni disputate: dalle fondate polemiche della gara contro il Torino al bel primo tempo messo in mostra contro il Napoli; dal pareggio in extremis sfiorato da Maldini contro l’Atalanta al pareggio di carattere conquistato al “Dall’Ara” contro un Bologna formato Champions. I biancocelesti, dall’arrivo di Tudor in panchina, hanno cambiato sensibilmente il ruolino di marcia ottenendo quattro vittorie su cinque partite disputate e sono lanciatissimi per la qualificazione in Europa. Calcio d’inizio, all'”U-Power Stadium”, alle ore 18.00. La gara di andata finì 1-1 con entrambe le reti siglate nel primo tempo da Immobile e Gagliardini, quest’ultimo assente per squalifica. Tra le fila ospite è indisponibile il difensore Gila mentre tra i padroni di casa non ci saranno gli infortunati A. Carboni, Bettella, Machin e Ciurria mentre Vignato è stato aggregato alla Primavera 1 allenata da Oscar Brevi con la quale, nella giornata odierna, ha centrato la permanenza in Serie A dopo la vittoria sul Frosinone col risultato di 2-1: vantaggio brianzolo siglato da Diene al 22′, pareggio ciociaro di Selvini su rigore al 44′ e gol decisivo di Marras realizzato al 60′.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Caprari, Pereira, D’Ambrosio, Mota Carvalho, Ferraris. All. Raffaele Palladino.

⚪🔵 LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Sepe, Provedel, L. Pellegrini, Vecino, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Gonzalez, Lazzari, Cataldi, Rovella. All. Igor Tudor.