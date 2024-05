Calcio, Seregno rivede la luce: c’è l’accordo tra Alfredo Varini e l’amministrazione comunale

Perché la notizia abbia i crismi dell’ufficialità, occorrerà aspettare qualche settimana, ma i tifosi azzurri possono cominciare a mettere al fresco lo spumante per festeggiare. La città tornerà infatti dalla prossima stagione agonistica ad avere sui campi del campionato di Promozione di calcio una prima squadra che la rappresenti. L’iter del bando per individuare un gestore dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello, al quale affidare il titolo sportivo della società che subentrerà nei quadri federali al 1913 Seregno, ormai inattivo, ha conosciuto nei giorni scorsi la svolta più attesa, con un’intesa di massima tra il Comune di Seregno, che ha avviato la procedura, ed Alfredo Varini, l’imprenditore di Nova Milanese, azionista della Bifire di Desio, unico concorrente in lizza.

Calcio: le prime anticipazioni di Alfredo Varini

Alfredo Varini, 62 anni, novese, azionista della desiana Bifire, è il solo candidato al bando per far ripartire il calcio a Seregno

«L’accordo c’è -conferma l’interessato-. Come rete abbiamo già fatto la nostra parte, presentando il nostro progetto definitivo: adesso tocca al Comune di Seregno espletare i passaggi burocratici». In soldoni, l’ente dovrà provvedere il prima possibile alla pubblicazione di un ulteriore bando, che costituirà il terzo e definitivo step del percorso, con il solo Varini che potrà candidarsi ed ottenere così l’assegnazione di tutto quanto è in ballo. Ragionevolmente, il traguardo sarà tagliato nella seconda metà di giugno. La novità consente a Varini di sbilanciarsi sul futuro: «Pensiamo di costituire una società sportiva dilettantistica, perché un campionato come la Promozione comporta sforzi economici superiori a quelli della sola attività giovanile e serve quindi una società di capitali e non una semplice associazione. Al nome non abbiamo per il momento ancora pensato. Sono molto contento di come si sta muovendo il nostro scout manager Alessandro Abdalla: abbiamo ritagliato il ruolo migliore per lui, che è fresco di addio al calcio giocato e potrà così maturare l’esperienza per diventare in futuro un direttore sportivo. L’allenatore? Non c’è niente di definitivo. Gabriele Avella è un’opzione, mentre Agostino Mastrolonardo oggi non è un papabile. Punteremo molto sullo sviluppo del settore giovanile: Seregno in questa ottica dovrà essere un riferimento in Brianza e non andare di rincorsa agli altri».

Calcio: i programmi dell’Fbc Seregno per la prossima stagione

Un gruppo di giovani atleti dell’Fbc Seregno

Un’anticipazione, questa, che chiama in causa l’Fbc Seregno, componente della rete di cui Varini è delegato. «Noi siamo partiti la scorsa estate -ricorda il presidente Claudio Pozzi– con la sola attività di base, ma nella prossima annata amplieremo il raggio d’azione all’agonistica, con Under 14, Under 15, Under 16 ed Under 17. Presto pubblicheremo le date degli open day, ma abbiamo già una settantina di richieste di ragazzi che vogliono venire a giocare da noi nei campionati provinciali e la composizione degli staff tecnici è definita. C’è ancora un po’ di lavoro da fare, ma siamo convinti di essere sulla buona strada». Gli interessati ad avere maggiori informazioni possono scrivere all’indirizzo mail agonistica@fbcseregno.it.