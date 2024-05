F1, Gp di Imola: le Ferrari solo al quarto e quinto posto in partenza

Max Verstappen trionfa ancora. Dopo un inizio di weekend non incoraggiante per Red Bull sul tracciato dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che aveva però contribuito ad alimentare le speranze dei tifosi del Cavallino, proprio in occasione della prima gara italiana in calendario, il campione del mondo olandese colleziona la sua settima pole position di stagione (su sette circuiti visitati).

Attenzione però: se Verstappen sembra aver trovato la quadra non vale lo stesso per il compagno di squadra Sergio Perez, che escluso dal secondo turno di qualifiche partirà dall’undicesima piazzola della griglia. Delusione dunque per i tifosi della Ferrari: dopo essere state davanti per la maggior parte del weekend, le due monoposto del Cavallino, non solo mancano la posizione del palo, ma sono addirittura al di fuori del “podio”. Saranno le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris ad occupare la seconda e la terza posizione della griglia di partenza, mentre le Ferrari scatteranno da dietro, con Charles Leclerc in quarta e Carlos Sainz in quinta posizione. Nella top 10 delle qualifiche di Imola ci sono anche le “altre due italiane”: le faentine Racing Bulls di Yuki Tsunoda, settimo, e di Daniel Ricciardo, in nona posizione.

Motori, Gran premio di Imola: l’incidente della Formula 2

Nella giornata di sabato 18 maggio, prevista come la più calda del weekend romagnolo dal punto di vista della temperatura atmosferica, sono le due McLaren a dominare un’ultima sessione di prove libere interrotta da ben due bandiere rosse. Piastri chiude davanti a Norris e, mentre le due Ferrari seguono a ruota, Alonso e Perez vanno a muro. Anche la sprint race di Formula 2 genera attimi di tensione, con un brutto incidente alla partenza che coinvolge le monoposto di Hauger, Stanek, Hadjar, Duerksen e Fittipaldi.

Motori, Gran premio di Imola: come è andato il Q1

La prima sessione di qualifica della Formula 1 scatta tuttavia puntuale alle 16, con l’Alpine di Pierre Gasly prima a scendere in pista ed i meccanici dell’Aston Martin che riescono a rimettere in sesto la vettura di Alonso al millesimo. Danneggiata sia nella parte anteriore che nel retrotreno dopo il forte colpo all’uscita della Rivazza, la vettura dell’asturiano tuttavia fatica notevolmente uscendo nuovamente di pista al Tamburello e concludendo la sessione in ultima posizione. È Verstappen, fino ad ora mai davanti nel weekend, a chiudere da leader il primo turno cronometrato, mentre dietro di lui c’è la Ferrari di Leclerc (con gomma media usata), la Haas di Nico Hulkenberg e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda, autori di prestazioni sensazionali. Il compagno di squadra del tedesco della motorizzata Ferrari, infatti, è diciannovesimo, escluso insieme alle due Sauber, alla Williams di Sargeant e ad Alonso.

Motori, Gran premio di Imola: come è andato il Q2

Con una pista costantemente in evoluzione, i primi ad uscire dalla pit lane per il secondo turno di qualifica sono i piloti di Mercedes e Williams: Russel, Albon ed Hamilton. Se davanti è testa a testa tra la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, con i tifosi in visibilio sugli spalti, nelle retrovie Sainz e Perez sono a rischio eliminazione. Allo sventolare della bandiera a scacchi l’olandese ha la meglio sul monegasco del Cavallino con un crono di 1:15.176. Tsunoda, terzo, passa al Q3 nonostante sia rimasto ai box per salvare un treno di gomme, mentre alle sue spalle si qualificano le due McLaren e la Ferrari di Sainz. Perez invece è incredibilmente escluso: partirà dall’undicesima posizione. Al di fuori della zona nobile della griglia di partenza, insieme al messicano, anche Ocon, Stroll, Albon e Gasly.

Motori, Gran premio di Imola: com’è andato il Q3

Le qualificazioni del Gp di Formula 1 di Imola

Le prestazioni del Q3 non sembrano migliorarsi tra un tentativo e l’altro, così, quando la griglia di partenza sembra essere già scontata con Verstappen in pole position, Norris al suo fianco e Leclerc in seconda fila in terza posizione, Oscar Piastri gioca il jolly e stupisce gli spalti della Romagna, piazzando la sua McLaren in seconda posizione. Dopotutto l’australiano al suo arrivo a Imola non aveva perso l’occasione di farsi amici i tifosi, raccontando come per lui Imola fosse un po’ la gara di casa… essendo per 3/16 italiano.