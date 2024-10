Verona-Monza 0-3, le pagelle: benvenuti al Dany-Show, prima in A per Nesta

HELLAS VERONA-MONZA 0-3 (0-1)

Marcatori: pt 9’ Mota Carvalho, st 29’ Mota Carvalho, 33’ Bianco

Hellas Verona (4-4-2) Montipò 5.5; Tchatchoua 5.5, Magnani 5, Ghilardi 6.5, Bradaric 5 (32’st Faraoni 5.5); Lazovic 6 (24’st Livramento 5.5), Duda 5.5 (17’st Serdar 6), Belhayane 6.5, Suslov 5.5 (17’st Kastanos 6.5); Tengstedt 5.5, Mosquera 5 (17’st Sarr 5). A disp.: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Coppola, Cisse, Corradi. All.: Zanetti 5

Monza (3-4-2-1) Turati 6.5; Izzo 6.5, Marì 7, Carboni 6.5; Pedro Pereira 5.5 (27’st D’Ambrosio 6), Pessina 5.5 (40’st Gagliardini n.g.), Bondo 6.5, Kyriakopoulos 6; Mota Carvalho 7.5 (45’st Vignato n.g.), Caprari 6.5 (27’st Bianco 7); Djuric 7 (40’st Maric n.g.). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Forson, Valoti, Postiglione, Martins, Ciurria. All.: Nesta 7.5

Turati 6.5 Il Verona non inventa chissà che cosa, però lui si fa sempre trovare pronto, sia sulle palle alte che sulle conclusioni in porta

Izzo 6.5 Puntualissimo in chiusura, istintivo anche dove la ragione non consiglia

Marì 7 Cancella dal campo il riferimento offensivo gialloblu e comanda da vero generale l’intero reparto

Carboni 6.5 Ci mette tutta l’aggressività di cui dispone, non sempre pulitissimo, certamente efficace

Pedro Pereira 5.5 Non corre enormi pericoli, ma non da neanche la sensazione di essere in controllo (27’st D’Ambrosio 6 Ultimi minuti di totale contenimento in fascia, basso sulla linea)

Pessina 5.5 Sbaglia troppo per le sue capacità, anche cose semplici, come i passaggi in uscita. Paga in parte i chilometri percorsi, da grande stakanovista però non molla mai (40’st Gagliardini n.g.)

Bondo 6.5 Ingaggia un duello tutto frequenze con Belhayane tra giovani attenzionati anche dal Milan. A differenza dell’avversario cresce alla distanza ed emerge nella mareggiata finale

Kyriakopoulos 6 Intelligentemente sceglie di contenere, ma quando si sgancia mostra che quel mancino potrebbe essere liberato più spesso vista la traversa stampata nella ripresa

Mota Carvalho 7.5 Domina il gioco con la sua rapidità, inventando di vera tecnica portoghese e sfruttando ogni pertugio (45’st Vignato n.g.)

Caprari 6.5 Il destro più morbido tra i biancorossi, la pennella di classe per il gol che stappa la partita (27’st Bianco 7 Si tuffa in avanti credendoci fino in fondo e la chiude con la prima marcatura in Serie A)

Djuric 7 Fatica a prendere le misure agli ex compagni, ma una volta trovata la chiave di volta scardina i centrali e manda in porta Mota e Bianco (40’st Maric n.g.)

Nesta 7.5 Prima vittoria in Serie A conquistata con lo “Schema Berlusconi”: palla lunga del portiere e attacco dello spazio sulla sponda. La partita si mette subito in discesa, il suo Monza è bravo a coprire e ancora una volta Verona ci conferma una cassaforte ricca di punti per i biancorossi