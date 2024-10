Basket, Serie B: partenza sprint in trasferta per la Rimadesio, ora doppio turno in casa

Quarta vittoria, di cui tre in trasferta, in cinque partite per la Rimadesio attesa ora da un altro doppio turno: mercoledì 23 ottobre al PalaFitline contro Casale Monferrato (il recupero della seconda giornata) e sabato 26 ottobre contro Andrea Costa Imola, sempre in casa.

Basket, Serie B: partenza sprint in trasferta per la Rimadesio, tutto facile a Crema

Il match contro Crema, in scena ad Orzinuovi, è andato per il meglio agli arancioblu di coach Gallazzi che hanno chiuso 76 a 66. La sesta giornata del campionato di serie B ha visto una partenza sprint per l’Aurora che ha cercato di imporre la propria pallacanestro fin dai primi minuti, costringendo i padroni di casa ad inseguire nel punteggio già nel primo quarto, oltre a costringere lo staff rosanero a terminare i propri timeout ancor prima del primo mini riposo: 9 a 24 dopo 10 minuti di gioco.

Basket, Serie B: partenza sprint in trasferta per la Rimadesio, due volte sul +22

Nella seconda frazione, con Crema impossibilitata a fermare la partita, Desio tocca per due volte il +22 e prova a chiudere i conti prima dell’intervallo lungo, ma grazie ad un parziale di 5-0 sul finire di quarto, la Logiman accorcia un minimo le distanze e chiude il primo tempo in svantaggio di 17 lunghezze (30-47).

Basket, Serie B: partenza sprint in trasferta per la Rimadesio, nel secondo tempo bene la difesa

Al rientro dagli spogliatoi Crema prova ad alzare l’intensità, ma l’Aurora, nonostante qualche difficoltà in più, resta in controllo e chiude il terzo quarto avanti 49-62. Nell’ultima frazione, le due formazioni fanno più fatica a trovare il fondo della retina, ma ancora una volta è la difesa arancioblu a fare la differenza e a permettere a Desio di amministrare il finale senza troppi problemi: 66-76 il punteggio al PalaBertocchi.