Pallavolo: Paola Egonu rientra nel gruppo, riprende la preparazione con la Numia

Paola Egonu rientra nel gruppo. L’opposta della Numia Vero Volley ha superato positivamente una visita di controllo prevista dopo l’operazione alle fosse nasali di inizio ottobre e potrà ricominciare la preparazione. Lo fa sapere il Consorzio in una nota con cui comunica che “l’atleta ha svolto una visita di controllo post-operatoria che ha dato esito positivo. Riprenderà progressivamente l’attività sportiva per ritornare regolarmente disponibile tra qualche settimana, come previsto dal programma di riabilitazione”.

Aperte intanto le prevendite per il big match tra Numia e Conegliano in programma venerdì 22 novembre al Forum di Assago.