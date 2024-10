Monza premia le ragazze d’oro della pallavolo: Danesi, Sylla e Orro a cuore aperto con gli studenti

Sono entrate nella sala d’onore della Villa reale stupite dall’affetto con cui gli studenti dei licei a indirizzo sportivo Mapelli e San Giuseppe le hanno accolte. Martedì 8 ottobre Anna Danesi, Myriam Sylla e Alessia Orro, campionesse olimpiche della nazionale femminile di pallavolo, oro a Parigi 2024 (il primo nella storia del volley italiano) e giocatrici del Vero Volley Milano, sono state le ospiti d’onore di un evento organizzato dall’amministrazione comunale per ringraziarle del successo raggiunto. A loro il sindaco Paolo Pilotto, insieme all’assessore allo Sport Viviana Guidetti, hanno consegnato una riproduzione in scala della Corona ferrea.

Monza premia le ragazze d’oro della pallavolo: la riproduzione in scala della Corona ferrea

Quattro gli scrigni preparati. A Monza era attesa anche Paola Egonu, anche lei giocatrice del Vero Volley, assente per motivi di salute. «Sono stata molto colpita dalla serenità che si percepiva vedendovi giocare durante gli incontri delle Olimpiadi – ha commentato Guidetti – dimostrando una visione e una lucidità in ogni momento, partita dopo partita, intuendo il risultato immediato e la prospettiva dell’obiettivo finale». Un equilibrio fuori e dentro il campo raggiunto grazie alla guida fondamentale di mister Julio Velasco, regista dell’oro olimpico.

Un riconoscimento, quello all’allenatore, ricordato anche dalla presidente del Consorzio Vero Volley, Alessandra Marzari. «Hanno messo da parte le ruggini del passato e fatto davvero gioco di squadra».

Monza premia le ragazze d’oro della pallavolo: Sylla e il lavoro sull’ansia

La parola poi è passata a loro, Danesi, Sylla e Orro, che si sono lasciate interrogare dagli studenti presenti in sala, rispondendo alle loro domande con semplicità e spontaneità, senza nascondere paure e debolezze, restituendo un’immagine di tre atlete, tre campionesse, di straordinario valore anche fuori dal campo. Myriam Sylla ha raccontato del duro lavoro che sta facendo per tenere sotto controllo l’ansia che da sempre l’accompagna, e che sta affrontando grazie all’aiuto di uno psicologo. «Quando scendo in campo per qualunque partita, anche un’amichevole, ho sempre paura di sbagliare, è naturale, per questo è importante lavorare sui propri limiti per cercare di superarli».

Monza premia le ragazze d’oro della pallavolo: Danesi e la paura

Paure condivise anche dalla capitana Anna Danesi che ha confessato agli studenti del liceo sportivo però di «avere più paura quando deve affrontare gli esami all’università piuttosto che per le partite». Poi il racconto dell’incubo del match con la Serbia e la maledizione annientata dopo la delusione dell’Olimpiade di Tokyo.

«Queste ragazze ci hanno trasmesso l’immagine di atlete intelligenti e genuine. Quando si diventa campioni a questi livelli si può perdere l’aderenza alla realtà – ha aggiunto il sindaco Pilotto – ma loro hanno raccontato con intelligenza la fatica e la felicità di stare insieme e di fare squadra».

Monza premia le ragazze d’oro della pallavolo: l’encomio della Provincia

Anche il presidente della Provincia, Luca Santambrogio – che la finale contro gli Stati Uniti l’ha vista sulla spiaggia insieme alla famiglia – ha consegnato un encomio ufficiale alla capitana Anna Danesi, un riconoscimento ai valori sportivi per tutta la nazionale azzurra. La cerimonia ufficiale si è conclusa tra autografi e selfie che le tre medaglie d’oro hanno concesso con generosità ai ragazzi presenti.