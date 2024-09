Riconsegnato il tricolore di Parigi 2024, Errigo: «Le olimpiadi più indimenticabili della mia vita»

È finita così come era cominciata: con il passaggio del Tricolore. Lunedì 23 settembre, poco più di tre mesi dopo averla ricevuta, gli alfieri Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, insieme ad Ambra Sabatini, hanno riconsegnato al presidente Mattarella la bandiera che ha sfilato alle Olimpiadi di Parigi. Tornata autografata dai protagonisti azzurri.

Riconsegnato il tricolore di Parigi 2024, al Quirinale la festa con i medagliati e i quarti classificati

Una festa al Quirinale a cui hanno partecipato i medagliati Olimpici e Paralimpici e quest’anno, per la prima volta, anche le atlete e gli atleti italiani che si sono classificati al quarto posto. Una classifica che ha visto l’Italia primeggiare suo malgrado con oltre venti medaglie di legno, dalla 4×100 con Filippo Tortu alla finale di Benedetta Pilato nel nuoto che tanto aveva fatto discutere per la soddisfazione a prescindere dell’atleta, considerata invece poco “agonistica” dai commentatori in tv. Salvo venire travolti dall’indignazione di chi aveva colto il senso delle dichiarazioni della nuotatrice classe 2005: il senso di una felicità dettata dall’aver dato il meglio di sé in una finale olimpica. Quarta anche la nazionale di pallavolo maschile guidata da Fefè de Giorgi.

Riconsegnato il tricolore di Parigi 2024, l’argento del fioretto e l’oro della pallavolo femminile

D’argento la squadra del fioretto femminile capitana dalla brianzola di Muggiò Arianna Errigo; un “capolavORO” invece quello delle pallavoliste di Julio Velasco presenti con il quartetto del Consorzio Vero Volley: Anna Danesi (capitana azzurra), Myriam Sylla (capitana prima di Danesi), Paola Egonu e Alessia Orro. Al presidente hanno consegnato il pallone della finale autografato. Tutti gli atleti hanno ricevuto una medaglia ricordo.

Olimpiadi Parigi 2024 Anna Danesi cerimonia con il presidente Mattarella – foto Quirinale

Riconsegnato il tricolore di Parigi 2024, le parole del presidente Mattarella

«Questo incontro al Quirinale intende non concludere, ma prolungare la festa dello sport, che è iniziata con la consegna delle Bandiere e si è realizzata e sviluppata nei Giochi olimpici e paralimpici – ha detto il presidente Mattarella – Soprattutto vorrebbe riprenderne lo spirito, quello spirito coinvolgente ed emozionante, di valore straordinario, che avete – tutte voi e tutti voi – così bene interpretato e fatto vivere nei Giochi. I primi complimenti sono per aver fatto ancor meglio di Tokyo, come è stato ricordato. Era difficile, per il livello già raggiunto allora. E per le Paralimpiadi ulteriormente, considerata l’entusiasmante crescita di partecipazione da ogni parte del mondo. Colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, cosa inimmaginabile nelle prassi, nelle esperienze delle Olimpiadi e Paralimpiadi che vi sono state. E il fatto di essere l’unico Paese che ha questa caratteristica è davvero motivo di soddisfazione. Nel nostro bel Paese vi sono molti detti che sostengono che la pioggia porti fortuna. E ne abbiamo presa quel 26 di luglio!».

E poi: «Questa qualità viene oggi sottolineata anche dalla presenza, accanto a chi ha raggiunto l’emozione di una medaglia, di coloro che hanno conquistato il quarto posto. Non soltanto perché rappresentano tutte le atlete e tutti gli atleti che, pur senza salire sul podio, hanno brillantemente partecipato. E questo – va ricordato – è lo spirito olimpico. Ce lo ha rammentato Benedetta Pilato. Sono presenti qui i quarti posti anche per raffigurare la grande solidità con cui il nostro movimento sportivo – olimpico e paralimpico – si è presentato a Parigi».

Olimpiadi Parigi 2024 riconsegna della bandiera e cerimonia con il presidente Mattarella – foto Quirinale

Riconsegnato il tricolore di Parigi 2024, lo spirito olimpico di Arianna Errigo

Lo spirito olimpico, quello di Arianna Errigo che, eliminata ai quarti del concorso individuale all’ultima stoccata e non senza polemiche per una decisione arbitrale, dopo la bruciante delusione aveva dichiarato: “Sono dispiaciuta ma non posso essere triste“. Errigo, classe 1988, è arrivata a Parigi accompagnata dalla famiglia e dai due gemelli nati a marzo 2023. Quasi inutile sottolineare la grandezza dell’atleta tornata a vincere medaglie tre mesi dopo la gravidanza – individuale e a squadre ai Mondiali di Milano – e sempre competitiva, anche in Francia.

Riconsegnato il tricolore di Parigi 2024: «Una sola gara non può definire chi sono, grazie a tutti»

«Tornare qui, per riconsegnare la nostra amata bandiera, porta con sé un po’ di nostalgia, come alla fine di un bel viaggio, quando devi tornare alla vita di tutti i giorni, con la consapevolezza che hai vissuto una esperienza indimenticabile – ha detto Errigo – Sono finite le Paralimpiadi e le Olimpiadi; e per qualcuno il sogno di una vita si è realizzato, per altri no. Sicuramente un pizzico di fortuna ci vuole sempre e per tanti purtroppo è mancato. All’inizio dei giochi ho detto: “Se non dovesse andare come abbiamo sperato, siate fieri di ciò che avete costruito, perché essere insieme oggi è il tesoro che nessuno potrà mai togliere”, e ho concluso, dopo la mia gara non brillante, diciamolo… “Le gare sono l’apice di un percorso, in particolare questa, ma una sola gara non può definire chi sono, perché lo sport è la mia vita, ma non è tutta la mia vita”. Lo credo fortemente, ci ho messo tanti anni per capirla fino in fondo, e quando ho sentito che anche i quarti posti sono stati invitati al Quirinale dal Presidente Mattarella sono stata davvero felice. Grazie Presidente, per la sua vicinanza allo sport, mai scontata. Felice di aver contribuito a questo cambio di prospettiva, importante, fondamentale, non solo nello sport, ma in tutti gli ambiti della vita. Vorrei fare tantissimi complimenti a tutti i medagliati, è stato emozionante vedervi vincere, stupendo. Infine, vorrei concludere con un grazie sincero a tutta la squadra azzurra, perché mi avete fatto sentire al posto giusto, ho percepito tutta la vostra stima e per me è stata la vittoria più bella. È stato un’onore essere lì con Gimbo a sventolare la nostra bandiera. Grazie ai ragazzi della pallanuoto che hanno sorretto le nostre gambe durante la sfilata sotto la pioggia, perché volevamo portare la bandiera più in alto di tutti e hanno evitato che cadessimo in acqua. Grazie per ogni messaggio, parola, o abbraccio che mi avete riservato. Personalmente, nonostante tutto, rimarrà l’olimpiade più indimenticabile di tutta la mia vita».