Pallavolo: Vero Volley perde Paola Egonu, dovrà essere operata al naso

Non c’era stata per la Supercoppa, non ci sarà per la prima di campionato a Pinerolo: la Numia Vero Volley deve cominciare la nuova stagione in Serie A senza Paola Egonu. L’opposta, oro olimpico a Parigi con le compagne Anna Danesi, Alessia Orro, Myryam Sylla e Elena Pietrini, dovrà essere operata a causa di una infezione alle fosse nasali e l’assenza non sarà breve.

Pallavolo: Vero Volley perde Paola Egonu, la nota della società

Aveva saltato la partita di Supercoppa per un’influenza e poi non ha partecipato agli impegni successivi della squadra, tranne che per le shooting fotografico per la nuova stagione. Sabato mattina la nota che ha chiarito anche le parole dell’allenatore Stefano Lavarini dopo il Memorial Ferrari a Novara.

“Consorzio Vero Volley comunica che in seguito agli esami strumentali effettuati con l’atleta Paola Egonu è stata evidenziata un’infezione alle fosse nasali che richiede un trattamento endoscopico chirurgico per la sua risoluzione. Il trattamento è previsto nella prossima settimana e i tempi di recupero stimati sono di qualche settimana“, recita la nota.

Pallavolo: Vero Volley perde Paola Egonu, la Serie A inizia a Pinerolo

Il campionato inizia domenica 6 ottobre alle 16.30 a casa di Pinerolo.