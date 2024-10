Serie A, Hellas Verona-Monza LIVE 0-1: Dany Meraviglia, gran gol al primo affondo

⚪🔴 55′ Azione in contropiede dei brianzoli e Caprari, anziché dialogare coi compagni, preferisce calciare da distanza siderale non inquadrando la porta.

🟨 53′ Ammonito Duda (V) per un fallo commesso su Pessina.

⚪🔴 52′ Corner di Caprari per il colpo di testa dello smarcato Djuric che non riesce ad impattare bene e Montipò respinge in qualche modo.

⚪🔴 51′ Cross velenoso di Pedro Pereira dalla destra, Bradaric gli sporca traiettoria in corner.

🟡🔵 47′ Punizione di Suslov dall’out di sinistra che imbecca in area Magnani che schiaccia di testa con la sfera che sorvola la traversa.

🟡🔵 46′ Verona subito pericoloso a inizio ripresa: Tengstedt dialoga con Mosquera e apre a sinistra per l’accorrente Lazovic che colpisce in diagonale, gli chiude lo specchio Turati.

🧐 Le formazioni tornano in campo con gli stessi ventidue. Nessun cambio finora.

📣 RIPRENDE IL MATCH AL BENTEGODI!

⏳ Fine primo tempo al Bentegodi: HELLAS VERONA-MONZA 0-1. Bel primo tempo dei biancorossi di mister Nesta che conducono di un gol grazie a una splendida volée di Mota Carvalho al 9′.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

🟨 44′ Ammonito Ghilardi (V) per un fallo commesso su Mota Carvalho.

🟡🔵 43′ Lancio di Tchatchoua dalla destra a trovare Tengstedt che si destreggia, supera in un fazzoletto Pedro Pereira e calcia con un destro a giro deviato in maniera decisiva da Turati. Tocco non ravvisato dall’arbitro. Si riparte con una rimessa dal fondo.

🟨 41′ Ammonito A. Carboni (M) per un fallo commesso su Suslov.

🟨 35′ Ammonito Tchatchoua (V) per un fallo commesso su Djuric.

🟡🔵 33′ Percussione centrale di Tchatchoua e staffilata da fuori area di Duda che si spegne sul fondo.

🟡🔵 23′ Altro corner per i padroni di casa: batte ancora Suslov, inzuccata fuori misura di Magnani.

🟡🔵 23′ Scaligeri vicini al pareggio: corner di Suslov per il colpo di testa di Ghilardi, reattivo Turati che respinge sulla sua destra.

🟡🔵 15′ Punizione dalla destra di Lazovic che imbecca il colpo di testa di Ghilardi che non inquadra lo specchio della porta.

🟡🔵 14′ Inizio attento di Izzo che è bravo a sventare due occasioni di marca gialloblù.

🧐 Si tratta del terzo gol in campionato di Dany Mota Carvalho (il primo da titolare, ndr) dopo le reti siglate contro Inter e Roma.

⚪🔴 9′ Il Monza sblocca le ostilità al primo vero affondo della gara: sventagliata col contagocce di Caprari a pescare il tiro al volo di MOTA CARVALHO che con un destro fulminante indovina l’angolino. HELLAS VERONA – MONZA 0-1

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

📣 INIZIA IL MATCH AL BENTEGODI!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Monday Night dell’ottava giornata di Serie A vedrà di fronte Hellas Verona e Monza. I biancorossi di Alessandro Nesta, attualmente ultimi in classifica in coabitazione con il Venezia, sono a caccia del primo successo in campionato per dare una svolta alla stagione, finora molto deludente nonostante il pareggio casalingo ottenuto contro la Roma nell’ultimo turno disputato. L’avversario di giornata è la compagine gialloblù allenata da Paolo Zanetti che in questo scorcio di campionato non conosce mezze misure: tre vittorie e quattro sconfitte in sette gare nelle quali hanno segnato e subito dodici reti. La brutta notizia in casa brianzola è la non convocazione di Daniel Maldini, a causa di una contusione alla spalla rimediata in allenamento, che si aggiunge agli indisponibili Cragno, Birindelli, Sensi e Petagna. Tra gli Scaligeri, invece, sono out per infortunio Frese, Cruz, Harroui, Dawidowicz e Lambourde. Calcio d’inizio allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona alle ore 20.45.

Le formazioni ufficiali

🟡🔵 HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Lazovic, Tengstedt, Suslov; Mosquera. All. Paolo Zanetti.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari; Djuric. All. Alessandro Nesta.