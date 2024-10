Calcio, Totti e “la pazzia”: «Delle squadre mi hanno cercato. Il Monza? No…»

«Anzi, lui ha detto che c’è un amico tuo, Alessandro, che fa l’allenatore?...». Risponde sorridendo Francesco Totti alla domanda diretta dopo la bomba lanciata un lunedì di metà ottobre a Verano Brianza: alcune squadre l’avrebbero contattato e lui, bomber classe ’76, avrebbe fatto anche un pensiero su un ritorno in campo dopo il ritiro del 2017.

«È il Monza?», chiede il giornalista del Cittadino ed è lì che Totti risponde col sorriso immaginando un dialogo con Adriano Galliani, che ha abituato negli anni ai colpi di mercato anche tra i più incredibili. Per poi dire che «no, non è il Monza», sgomberando il campo da equivoci.

Calcio, Totti e “la pazzia”: «Sarebbe difficile, ma mai dire mai. Ora però non scrivete che torno a giocare…»

«Ci sono state squadre che mi hanno chiamato, mi hanno fatto venire in mente la pazzia, mi hanno dato dei pensieri», ha detto l’ex capitano della Roma in un evento Betsson allo Sportitalia Village di Verano, casa della Folgore Caratese che partecipa al progetto, a chi gli ha chiesto se gli piacerebbe tornare a giocare a calcio.

«Sarebbe difficile, ma mai dire mai – ha aggiunto – Ci sono stati calciatori che hanno ripreso a giocare dopo tanti anni a fine carriera. Ma tutto nasce perché una volta ho fatto una battuta in un’intervista dicendo che non c’è tanta qualità e potrei rigiocare, ma ora non fate articoli dove dico che torno a giocare, eh….».