Serie A, Nesta su Hellas Verona-Monza 0-3: «Tanti infortuni e tanta difficoltà. Meritavamo una serata così»

Nell’ottava giornata di Serie A il Monza di Alessandro Nesta espugna il “Bentegodi” di Verona battendo gli Scaligeri di Paolo Zanetti con un netto 3-0. Inizio in discesa per la formazione brianzola che schioda il punteggio al 9′ con un bel tiro al volo di Dany Mota Carvalho, insaccatosi all’angolino. Il raddoppio del Monza lo sigla, ancora una volta, l’attaccante portoghese che in profondità, servito dalla spizzata di Djuric, trafigge Montipò al minuto 74. Cinque giri di lancetta e giunge la rete del definitivo 3-0, ad opera del subentrato Alessandro Bianco che realizza il suo primo gol in massima serie, sfruttando un’amnesia difensiva di Faraoni. Partita da incorniciare per i Bagai che si allontanano dalle sabbie mobili della zona retrocessione salendo, difatti, a quota sette punti in classifica e per il tecnico Alessandro Nesta, che centra la sua prima vittoria in carriera da allenatore in Serie A.

Serie A, Hellas Verona-Monza 0-3: la “prima vittoria” in A di Alessandro Nesta

A fine partita è intervenuto un raggiante Alessandro Nesta, allenatore del Monza, che ai microfoni di Dazn ha commentato così l’incontro del “Bentegodi”:

«Emozione per la prima vittoria da allenatore in Serie A. Si, è la prima vittoria ma ce la meritavamo perché abbiamo lavorato tanto con un sacco di difficoltà. Abbiamo avuto tanti infortuni. I ragazzi hanno stretto i denti per tanto tempo. Meritavamo una serata così perché aspettavamo questa vittoria da troppo tempo.

Hai scelto il momento giusto per cambiare la tua idea di gioco dato che ti piace costruire da dietro. Nei primi venti minuti abbiamo costruito e abbiamo portato la palla dove volevamo: un po’ sulla trequarti, il quinto che portava via il terzino. Noi abbiamo Djuric che è un fattore importante: quando la costruzione non ti viene e l’avversario è bravo a chiuderti il possesso, metterla su lui è una grande caratteristica che abbiamo. Perciò la sfruttiamo sia quando giochiamo sotto per attirarli che poi sopra».

Serie A, Hellas Verona-Monza 0-3: la rivelazione di Nesta su Mota Carvalho

Il tecnico romano ha poi parlato del siparietto con Mota Carvalho subito dopo il cambio del portoghese.

«Due gol di Dany Mota Carvalho, cosa vi siete detti durante la sostituzione? Per tutta l’estate ho provato a convincerlo per farlo giocare a destra perché ho tutti che vogliono giocare a sinistra: ho Maldini, Vignato, Caprari e anche Dany Mota. Vogliono tutti giocare là. Secondo me per caratteristiche è molto efficace in quella zona. Oggi credo di averlo convinto e lui ha convinto anche noi.

Non ti sei mai fermato sugli episodi negativi e hai sempre dato entusiasmo. A inizio anno le difficoltà ce le hanno avute tante squadre che hanno impiegato un po’ per trovare la quadra. Anche noi e alla fine l’abbiamo trovata. Credo che se credi in una cosa, devi portarla avanti. E con la stessa umiltà, se le cose non vanno, devi mettere in discussione le tue idee».