Calcio Serie A, Nesta su Hellas-Monza: “Partita importante per far risultato”

Il Monza torna in campo dopo la sosta delle nazionali a Verona (lunedì 21 ottobre, ore 20.45) ed è già una partita importante per i biancorossi di Alessandro Nesta. “Dovremo essere bravi a sfruttare i loro difetti e contenere i loro pregi se vogliamo fare risultato – ha detto in conferenza stampa l‘allenatore, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A -. Abbiamo tanti ex del Verona, ma questa è una partita che conta per tutti non solo per chi ha vestito quella maglia“.

Calcio Serie A, Nesta: “Bravo Maldini in Nazionale, ma deve continuare”

Lo stesso mister ha visto carico Daniel Maldini dopo il debutto con la maglia azzurra, ma ha anche precisato che “per dire di giocare in Nazionale bisogna disputare almeno 15 partite con quella divisa, il ragazzo comunque è forte e speriamo che possa aiutarci”. Il Monza prima dell’ottava giornata ha gli stessi punti di due anni fa, ma Nesta sa quanto nelle prossime due gare con Verona al Bentegodi e Venezia in casa servano punti per risalire la classifica che per il momento vede i biancorossi all’ultimo posto. “Abbiamo recuperato Gagliardini, Vignato e Turati – ha concluso Nesta – vedremo come impiegarli”.