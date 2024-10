Calcio, Eccellenza: colpi esterni di Fucina Muggiò e Leon Vimercate

In una giornata caratterizzata da diversi colpi di scena, nel bilancio delle squadre brianzole compaiono solo due vittorie grazie ai colpacci esterni della Fucina Muggiò a Treviglio e della Leon Vimercate a Cologno al Serio, poi i pareggi di Meda e Ardor Lazzate quindi le sconfitte di Lentatese, Base 96 Seveso e Casati Arcore. Ma il tempo per meditare e correggere eventuali errori è breve poichè tutte le squadre mercoledì 23 ottobre dovranno tornare in campo per il turno infrasettimanale: infatti è stato anticipato l’intero programma di partite previste nel 17° turno.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Gara ricca di emozioni quella disputata al Centro sportivo Gianni Brera di Lazzate tra la squadra di mister Ferdinando Fedele e quella ospite allenata da Ulisse Raza. A spingere forte nella fase iniziale è l’Ispra che dopo sette minuti sblocca il risultato con De Bernardi. La reazione dell’Ardor non si fa attendere e si concretizza con le prodezze di capitan Marioli implacabile in due occasioni da palla inattiva: la prima alla mezz’ora e successivamente al 34’ quando di testa, su azione da calcio d’angolo, supera per la seconda volta il portiere Ferloni. Nel secondo tempo l’Ardor dà la netta sensazione di poter reggere la reazione degli ospiti ma l’Ispra al 9’ agguanta il pareggio con Garcia Miranda che sfrutta un’indecisione del portiere De Toni.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Sconfitta della Lentatese a Caronno Pertusella. I padroni di casa guidati da mister Ferri al decimo minuto passano in vantaggio con una conclusione di Savino che inganna il portiere Menegon. Nella ripresa la Lentatese parte forte e dopo aver sfiorato il goal, all’ottavo minuto trova il pari con la bella giocata di Molteni che, smarcatosi dal diretto avversario, batte il portiere Paloschi. La partita s’infiamma: la Caronnese protesta per un rigore non concesso per un fallo ai danni di capitan Corno, ma poco dopo è il portiere Paloschi a sventae una minaccia. Al 19’ sono i rossoblù a centrare il bersaglio con una prodezza di Sorrentino che scavalca il portiere Menegon. La Lentatese non ci sta, ma Paloschi si supera con interventi importanti. La Caronnese alla fine porta a casa una vittoria importantissima che la proietta in piena zona playoff.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

È finito in parità (1-1) il match tra il Meda e il Cinisello. Allo stadio “Città di Meda – Mino Favini” sono i ragazzi di mister Vianello a partire in maniera decisa e dopo dieci minuti di gioco prima centrano l’incrocio dei pali con Boni poi lo stesso calciatore anticipa un difensore del Meda e mette al centro per l’accorrente Osnato che in scivolato spedisce il pallone in rete. Il Meda non si scompone e piano piano prende in mano il pallino del gioco, ma il Cinisello concede solo numerosi angoli ma che non portano a pericoli per il portiere Calabrò. Nel secondo tempo, al terzo minuto, il Meda riesce e pareggiare con il trequartista Elia Di Giuliomaria (classe 2004, giunto in Brianza praticamente alla viglia del match) che con un tiro da fuori area anticipa alcuni difensori del Cinisello. La partita è aperta e godevole, ma a dieci minuti dalla fine l’attaccante Manuel Stefanoni del Cinisello non sfrutta una ghiotta opportunità.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Non conosce la parola fine la crisi della Base 96 Seveso che sul neutro di Caronno Pertusella incassa la sesta sconfitta stagionale. Eppure la squadra di mister Paolo Crucitti aveva iniziato il match con la giusta determinazione ma al 16’ la difesa si è fatta sorprendere da La Torre che, partito sulla destra, con un passaggio rasoterra in area ha servito Farulli che ha portato in vantaggio il Legnano. Ciononostante la formazione sevesina non si è scomposta e ha cercato diverse soluzioni per far breccia nella retroguardia lilla. Al 84’Davide Romeo su punizione ha centrato la base del palo della porta presidiata dal portiere Cirenei ma dopo due minuti il Legnano è riuscito a raddoppiare il vantaggio con La Torre che é partita ancora dalla destra è entrato in area ed ha fatto partire un diagonale imparabile per il portiere Iuliano.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica: Solbiatese 19 punti; Mariano Calcio 17; Ardor Lazzate 14; Caronnese, Pavia, Vergiatese 12; Rhodense 11; Meda, Ispra, Sestese 10; Lentatese, FBC Saronno 9; Casteggio, Sedriano 8; Cinisello, Legnano 5; Robbio Libertas, Base 96 Seveso 1 punto.

Prossimo turno – Mercoledì 23 ottobre Ore 15: Ardor Lazzate – Legnano; ore 20,30: Ispra – Lentatese; Pavia – Base 96 Seveso; Solbiatese – Meda.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

In uno scontro giocato a viso aperto e caratterizzato dalle numerose occasioni da rete costruite de entrambe le squadre, la partita tra Casati Arcore e Altabrianza Tavernerio si è sbloccata al 23’ quando un penalty concesso dall’arbitro Nucini di Treviglio per tocco di mano della barriera su una punizione di Tagliabue, Matteo Viganò ha messo il pallone in rete alla destra del portiere Dieci. L’Altabrianza forte del vantaggio ha poi controllato la reazione dei ragazzi di mister Nava. Nella ripresa la partita si è giocata soprattutto a centrocampo, ma nei minuti finali ha offerto altre emozioni. La prima all’89’ quando Simone Viganò ha pareggiato con un preciso colpo di testo. Il Tavernerio si è però riversato in attacco e in pieno recupero è riuscito a trovare il goal vittoria con Michele Liseani bravo a ribadire in rete la respinta del portiere Dieci su tiro di Baggetta.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Prosegue inarrestabile la scalata della Fucina Muggiò verso il vertice del girone. La squadra di mister Venantini ha colto la quarta vittoria allo stadio Zanconti sconfiggendo la Trevigliese scesa in campo con una formazione rafforzata dall’arrivo di giocatori esperti. La rete che ha deciso le sorti di una partita combattuta sino alla fine reca la firma dell’attaccante Gilles Duguet che ha sbloccato il risultato alla mezz’ora del secondo tempo. Duguet è nato ad Aosta il 14 aprile 1998.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Quarta vittoria anche per la Leon Vimercate che a Cologno al Serie ha vinto di misura (3-2 )su una squadra che, pur in campo con un uomo in meno dal decimo del primo tempo, per il rosso a Manaresi e sotto di una rete siglata da Comelli su calci di rigore ha lottato con tanta determinazione, impattando grazie al sigillo di Frana, a segno al 40′ di gioco. Il risultato é rimasto in equilibro per sei muniti quando Comelli ha riportato in vantaggio la squadra di mister Joelson. Nella ripresa la Leon, al 15’ ha messo al sicuro il risultato con Vassallo però la truppa di Baretti ha sempre lottato accorciando accorcia con Ratti al 20’, trovando pure la forza per realizzare il 3-3, annullato dalla terna arbitrale.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 18 punti; Tribiano 15; Fucina Muggiò 14; Fc Milanese 13; Leon Vimercate, Accademia Calvairate 12; C.Codogno 11; Ponte San Pietro, Tritium, Altabrianza Tavernerio 10; Lemine Almenno 8; Colognese, Trevigliese, Cisanese, Arcellasco Città di Erba 7; Casati Arcore 6; Luciano Manara, Olginatese 5 punti.

Prossimo turno – Mercoledì 23 ottobre ore 20,30: Fucina – Arcellasco Città di Erba; Leon Vimercate – Academy Calvairate; Luciano Manara – Casati Arcore.