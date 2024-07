Ginnastica artistica: Abbadini terzo agli Italani nell’all-around, fatte le squadre per Parigi 2024

Le gare tricolori di ginnastica artistica a Cuneo si sono concluse con le finali di specialità maschile nelle quali Yumin Abbadini (Pro Carate) dopo aver conquistato il terzo posto nell’All-around ha vinto l’argento nella sbarra e si è classificato quarto al cavallo con maniglie.

Ginnastica artistica: Martina Maggio e le altre brianzole

Il concorso femminile (articolato su prove disputate in due giorni) si è concluso con la vittoria di Alice D’Amato con 113.900 punti. Al secondo posto si è posizionata la campionessa d’Europa Manila Esposito (punti 111.300); quinta Martina Maggio di Villasanta (Fiamme Oro) con un 106 tondo e undicesima la monzese Rebecca Aiello (Ginn.Riccione) con 100.400 punti. Al Palasport di Cuneo si sono poi completati anche i podi delle singole finali di specialità con Alexia Angelini (Gal Lissone) quinta alle parallele; Martina Maggio quinta a trave e corpo libero.

Ginnastica artistica: la squadra maschile per Parigi 2024, c’è Abbadini

Al termine delle gare i DT delle nazionali hanno diramato gli elenchi con i ginnasti che gareggeranno alle Olimpiadi di Parigi. Giuseppe Cocciaro DT della sezione maschile ha convocato il nuovo campione italiano Lorenzo Minh Casali, l’uscente Mario Macchiati, entrambi delle Fiamme Oro, e il terzo classificato Yumin Abbadini, neo aviere dell’Aeronautica Militare. I tre atleti a Parigi, nella gara di ammissione del 27 luglio, gareggeranno su tutti e sei gli attrezzi, competendo anche per i due posti nel concorso generale. Gli ultimi due tasselli si sono incastrati tra di loro, con Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) che dovrà coprire quel corpo libero nel quale si laureò campione iridato nel 2021, il volteggio, le parallele ed eventualmente gli anelli e con Carlo Macchini, agente della Polizia di Stato, specialista a sbarra e cavallo con maniglie.

Ginnastica artistica: la squadra femminile per Parigi 2024, non c’è maggio

Il DT della Artistica Femminile Enrico Casella ha scelto, Alice D’Amato, Manila Esposito ed Elisa Iorio, le prime tre all arounder degli Assoluti di Cuneo, tutte agenti delle Fiamme Oro, quindi il neo caporal maggiore dell’Esercito Italiano Angela Andreoli e la poliziotta bergamasca Giorgia Villa. È rimasta fuori, per scelta tecnica, una atleta di grande valore come Martina Maggio nel 2022 campionessa europea con la squadra agli Europei nonché la numero uno degli assoluti italiani.