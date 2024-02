Farfalle di Desio: grande esibizione a Sanremo

Le Farfalle di Desio volano a Sanremo. La nazionale di ginnastica ritmica che si allena a Desio ha calcato un palco diverso dal solito. Si sono esibite al Teatro Ariston di Sanremo insieme a Mr Rain e i Gemelli Diversi nella sera di venerdì 9 febbraio. Sono partite dall’Accademia di ginnastica ritmica di Desio, per mandare un messaggio a più di 10 milioni di telespettatori. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris e Alessia Russo sono state le ambasciatrici contro la violenza sulle donne della quarta serata del Festival della canzone italiana.

Alessia Maurelli: Ariston palco magico

«Il palco dell’Ariston è davvero un palco importantissimo e super emozionante» ha dichiarato la capitana delle Farfalle Alessia Maurelli. Un anno importante per le super ginnaste, pronte per le Olimpiadi di Parigi. «Il nostro sport ha un connubio fantastico, sport e musica – ha aggiunto Maurelli – quindi essere a Sanremo oggi e poterci esibire su una nostra coreografia di ginnastica ritmica sulla musica di “Mary” un brano che Mr. Rain ha voluto appositamente portare sul palco dell’Ariston in quanto affronta il tema della violenza sulle donne».

Farfalle contro ogni violenza di genere

Le Farfalle hanno così deciso di mettersi in prima linea contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione testimoniando, anche a Sanremo, il proprio impegno sulle grandi tematiche di responsabilità sociale. «Per noi – conclude Maurelli – è importantissimo farci ambasciatrici di un messaggio così importante come la lotta contro la violenza sulle donne».