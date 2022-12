Natale a Vedano al Lambro: albero, presepe sull’acqua e Babbo Natale dal cielo

Si accende l’8 dicembre il Natale a Vedano al Lambro. L’appuntamento è in largo Repubblica alle 16.30 con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e del presepe sull’acqua. Per l’occasione arriverà anche Babbo Natale dal cielo – assicura l’amministrazione comunale – e sarà proprio lui a dare luce all’albero. Ad assistere all’accensione ci saranno anche i folletti dell’associazione Follarthemya con il misterioso e magico Pacchetto rosso. La festa si concluderà con cioccolata e the caldo per tutti.

Natale a Vedano al Lambro: programma fino al 18 dicembre

Sabato 10 dicembre le voci del coro Diesis Bemolli propone il concerto di Natale, alle 21 in largo Repubblica.

Domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 18, i bambini di Vedano (e non solo) potranno consegnare la loro letterina dei desideri direttamente a Babbo Natale. L’appuntamento è ancora una volta in largo Repubblica, in occasione del mercatino di Natale. Qui gli elfi aspetteranno i piccoli nella magica casa di Banno Natale.

Sempre il 18 dicembre dalle 10 alle 18 si potranno visitare i mercatini di Natale in largo Repubblica. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale La Presentosa arte hobby e artigianato. Per tutti musica, caldarroste, animazione e prodotti natalizi.

Natale a Vedano al Lambro: la mostra dei presepi

Culmine degli eventi è la tradizionale mostra dei presepi 2022 che sarà inaugurata sabato 17 dicembre alle 11 in largo Repubblica. La mostra resterà aperta anche il 18 dicembre e poi ancora dal 24 al 26 dicembre e il 31. Si potranno visitare i tanti presepi esposti anche l’1, 6, 7 e 8 gennaio. La mostra è promossa dall’assessorato alla Cultura. Tutti gli eventi in programma per le feste sono disponibili sul sito del Comune: comune.vedanoallambro.mb.it.