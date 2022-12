Enpa promuove le Adozioni a distanza: idea regalo solidale anche per Natale

I mici, l’allegra banda degli erbivori con pony, cavallo, caprette, pecore e conigli; uno dei cani anziani o cuccioli o con problemi comportamentali. Oppure ancora l’alveare al rifugio di Monza con le sue cinque famiglie di api o l’Oasi di Biodiversità accanto alla struttura per arricchirla con la piantumazione di nuove piante ed essenze. Sono alcune delle adozioni del “Progetto Famiglia a Distanza” di Enpa che permette con un regalo solidale di dare visibilità e qualche attenzione in più agli animali che per vari motivi sono di difficile adozione.

Enpa capra adozione

Enpa promuove le Adozioni a distanza: novità Cucciolandia

Quest’anno per cuccioli i più piccoli è stato creato “Cucciolandia”, ovvero l’adozione di uno dei cuccioli ospitati in quel momento in canile, fino alla sua adozione definitiva.

Enpa promuove le Adozioni a distanza: come funzionano

Il contributo richiesto è 15 euro al mese; per garantire continuità al progetto è consigliata una durata minima da 3 a 6 mesi. Regalando un’adozione per Natale il destinatario riceverà per mail un bellissimo biglietto di auguri e l’attestato di adozione, anch’esso personalizzato, oltre agli aggiornamenti mensili e alla possibilità, previo appuntamento, di poter fare visita al proprio “protetto” presso il rifugio di Via San Damiano 21. Info: adozioni.distanza@enpamonza.it.