Natale, i regali per la pace di AiBi: idee per aiutare chi è stato colpito dalla guerra in Ucraina

Un Natale di regali solidali dedicati a bambini e famiglie colpite dalla guerra in Ucraina per l’associazione Ai.Bi, Amici dei Bambini da oltre 40 anni al fianco delle famiglie più fragili. Chi vorrà potrà scegliere tra diverse opzioni, dal Panettone per La Pace alle Box Il bello che Fa Bene.

Natale, i regali per la pace di AiBi: è il progetto “Bambinixlapace”

È il progetto “Bambinixlapace”, a cui saranno destinati anche i fondi raccolti durante la campagna di Natale Solidale di quest’anno. Grazie ai nuovi contributi, Ai.Bi. potrà proseguire con sempre maggior incisività le attività che garantiscono accoglienza e protezione ai bambini e alle famiglie ucraine che hanno raggiunto l’Italia e quelle che si trovano in Moldova (dove Ai.Bi. opera da oltre

vent’anni), nonché il sostegno a chi non ha potuto lasciare l’Ucraina, dove i nostri operatori ogni

giorno organizzano attività ricreative e supporto psicologico nei “Punti Ai.Bi.” e portano beni di

prima necessità alle famiglie.

Natale, i regali per la pace di AiBi: Panettone esclusivo, pergamene solidali o biglietti d’auguri

Ampia la scelta, a partire dall’esclusivo Panettone per la Pace realizzato da Longo Speciality

per Ai.Bi. Poi le pergamene solidali e i biglietti di auguri con la grafica dell’artista

lodigiano Alan Zeni o i tag chiudi pacco per “scartare la solidarietà” anche sotto l’albero, o, ancora, i taccuini in tema natalizio. Per celebrare l’iniziativa charity ventennale “Il Bello che Fa

Bene” c’è la Christmas Box “Ovunque tu sia …brinda con Ai.Bi.”: un’elegante confezione

green con gustosi prodotti, una bottiglia del Gruppo Ferrari Lunelli e un prodotto di design Alessi.

Natale, i regali per la pace di AiBi: solidarietà con un’adozione a distanza

Per chi, infine, a Natale sceglie di regalare unicamente la solidarietà, Ai.Bi. ha due proposte: le

Pergamene solidali, che attestano, con una grafica natalizia personalizzata, la donazione

effettuata in favore dei progetti di Ai.Bi. e la sottoscrizione di un’Adozione a Distanza, il progetto

attraverso il quale si può dare continuità al proprio sostegno verso i bambini e le famiglie

dell’Ucraina: a chi sceglie queste regalo viene inviato un attestato, mentre alla persona a cui è

destinato il dono verranno inviati gli aggiornamenti periodici e le foto relative alle attività svolte.

Tutte le proposte di Ai.Bi. per il Natale Solidale 2023 si trovano alla pagina dedicata del sito.