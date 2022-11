Natale a Monza: i movimenti del mercato per l’allestimento delle attrazioni

Mercato assicurato nei giovedì natalizi. L’allestimento delle attrazioni di “Natale Insieme”, il programma di eventi promosso dal Comune, costringerà però quarantasette banchi (sui 179 che animano il mercato in piazza Trento e Trieste e vie limitrofe) a cambiare posizionamento.

Natale a Monza: dove si spostano gli ambulanti

Gli ambulanti “sfrattati” troveranno posto davanti al liceo Zucchi e ai portici comunali in piazza Carducci. Durante lo svolgimento del mercato le strade verranno chiuse al traffico.

Natale a Monza: “Per l’anno prossimo speriamo in altre soluzioni”

“Grazie alla collaborazione delle autorità e della Polizia Municipale e alla buona volontà dei colleghi siamo riusciti a trovare una soluzione incastrando le pedine – sottolinea Lorenzo Manazzale, membro del direttivo di Confcommercio Monza – però per il prossimo anno speriamo di trovare altre soluzioni. Un’idea sarebbe quella di spostare in un’altra zona di piazza Trento e Trieste la pista di pattinaggio per non costringere sempre gli stessi ambulanti a cambiare posto. Anche la ruota panoramica, che quest’anno farà temporaneamente traslocare una ventina di banchi, a nostro avviso, sarebbe meglio posizionarla altrove”.