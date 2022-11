Monza, cosa c’è da sapere su “Insieme a Natale”: programmi, costi, ruota panoramica e luci (a tempo)

Saranno accese sabato 26 novembre alle 17 le luci che fino all’8 gennaio immergeranno Monza nell’atmosfera delle feste: le luminarie rischiareranno 35 vie e, per contenere i costi, saranno spente ogni sera a mezzanotte. La mappa delle decorazioni rispecchia quella dello scorso anno con l’aggiunta di via Manzoni e comprende 504 ghirlande e 5.000 punti luci sulle facciate dell’Arengario in sostituzione delle installazioni luminose.

Monza, tutto quello che c’è da sapere su “Insieme a Natale”: sabato l’inaugurazione

Sabato in centro la festa sarà aperta alle 16 dalla Marching band di Triuggio, seguita dalla sfilata luminosa dei trampolieri del Teatro dell’Aleph e da un dj set in piazza Roma. Alle 17 sarà inaugurato il Christmas Village in piazza Carducci mentre alle 17.30 è in programma uno spettacolo sulla pista di pattinaggio in piazza Trento e Trieste.

Monza ruota panoramica in allestimento in piazza IV Novembre – foto Comune di Monza

Monza, tutto quello che c’è da sapere su “Insieme a Natale”: “Una lunga passeggiata”

Intrattenimenti per bambini, concerti e mercatini dovrebbero fornire ai monzesi di ogni età l’occasione per stare “Insieme a Natale” non solo in centro, come recita lo slogan scelto dall’amministrazione: «Abbiamo esteso gli eventi – spiega l’assessore alle Attività produttive Carlo Abbà – ad alcuni quartieri. Dalla stazione al Re de Sass sarà una lunga passeggiata: abbiamo dato spazio alla solidarietà con aree riservate alle associazioni di volontariato e una ventina di realtà hanno già prenotato i banchetti».

La grande ruota che ha lasciato largo Mazzini per largo IV Novembre, aggiunge, regalerà una migliore veduta panoramica del centro.

Monza, tutto quello che c’è da sapere su “Insieme a Natale”: “Il cuore degli spettacoli e il concerto in Duomo”

«Il cuore degli spettacoli – afferma l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – sarà piazza Roma ma sono in programma concerti in Sala Maddalena e nel piazzale della Stazione oltre che rappresentazioni per i bambini al parco Varisco e in via Luca della Robbia. L’evento più solenne sarà la Messa in do maggiore di Beethoven op 86 del 6 dicembre in Duomo con l’orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e un’ottantina di coristi provenienti da diverse formazioni».

Insieme a Natale in allestimento – foto Comune di Monza

Monza, tutto quello che c’è da sapere su “Insieme a Natale”: “Costi dimezzati”

Il Comune ha investito nelle iniziative culturali circa 50.000 euro mentre le luminarie e i mercatini e attrazioni richiederanno circa 170.000 euro, di cui 140.000 coperti dagli sponsor: «Spenderemo – nota Abbà – la metà rispetto all’anno scorso».

Il programma completo, che potrebbe essere integrato nei prossimi giorni, è sul sito del Comune.

Monza, tutto quello che c’è da sapere su “Insieme a Natale”: ruota panoramica, viabilità e divieti di sosta

La ruota panoramica provocherà lo spostamento del mercato del giovedì lungo via degli Zavattari e alcune modifiche alla viabilità: fino all’8 gennaio è vietata la sosta in piazza Carducci, piazza San Paolo e largo IV Novembre ed è istituito il senso vietato nel tratto di piazza Carducci compreso tra le vie Cortelonga e Crispi e in quello di via Giuliani tra via Camperio e largo XXV Aprile.