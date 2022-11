Monza: il Natale arriva dal 26 novembre, le luci e il programma

Saranno la parata luminosa con i trampolieri del Teatro dell’Aleph e la marching band a inaugurare sabato 26 novembre le manifestazioni natalizie organizzate a Monza dal Comune: l’appuntamento è per le 16 all’Arengario dove, alla conclusione del festoso corteo, seguirà un momento musicale. Sempre sabato verranno accese le luminarie e le luci sulle facciate dell’Arengario e dei Musei civici.

Monza: il Natale arriva dal 26 novembre, conferme e novità (la ruota c’è ma si sposta)

Il cartellone comprende tante conferme e qualche novità: la grande ruota panoramica, che ha debuttato lo scorso anno, si sposterà da largo Mazzini a largo IV Novembre e di fronte alla Rinascente sarà collocato il trenino-giostra. Gli appassionati del pattinaggio ritroveranno la pista di ghiaccio in piazza Trento e Trieste, a poche decine di passi dal “magico Albero di Natale” che sarà affiancato da un’attrazione per i più piccoli e dalla casetta dei dolci mentre in piazza Duomo sarà allestito un albero luminoso.

Monza: il Natale arriva dal 26 novembre, bancarelle e volontariato

Lo spazio riservato alle bancarelle si amplierà: il parcheggio di piazza Carducci e una parte di piazza San Paolo saranno destinati al Christmas Village mentre il percorso da largo Mazzini a piazza Carrobiolo si trasformerà in una sorta di vetrina della solidarietà a disposizione delle associazioni di volontariato.

«Abbiamo preparato un palinsesto ricco e di qualità – spiega l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – abbiamo dato molto spazio alle iniziative per i bambini e alla musica. Piazza Roma rimarrà il luogo centrale dei concerti swing, jazz e della street music in programma ogni sabato e domenica a cui parteciperanno anche i giovani del liceo Zucchi, dell’Accademia Appiani e della Fondazione Cappuccilli. Ci saranno, inoltre, alcuni intrattenimenti nel piazzale della stazione, a San Fruttuoso e al Cederna».

Monza Natale via Carlo Alberto

Monza: il Natale arriva dal 26 novembre, il concerto in Duomo

L’appuntamento più importante rimarrà il concerto in Duomo, in programma il 6 dicembre alle 21, con la Messa in do maggiore di Beethoven eseguita dall’orchestra dei Pomeriggi musicali e da 90 coristi provenienti da diverse formazioni lombarde.

«Proponiamo un cartellone all’insegna della serenità e delle sostenibilità – afferma l’assessore alle Attività produttive Carlo Abbà – da largo Mazzini a piazza Carrobiolo sarà un’unica passeggiata tra attrazioni per i bambini e mercatini. Un paio di casette saranno alimentate con pannelli fotovoltaici e le luminarie, che saranno accese in tutte le vie in cui erano presenti l’anno scorso oltre che in via Manzoni, consumeranno come sei appartamenti e verranno spente di notte» per risparmiare sui costi delle bollette.