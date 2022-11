Natale a Monza: torna la ruota panoramica, spazio alle associazioni

Monza si prepara ad accendere il Natale tra tante conferme e qualche novità: la grande ruota panoramica, che ha debuttato lo scorso anno, si sposterà da largo Mazzini a largo IV Novembre mentre di fronte alla Rinascente sarà collocato il trenino-giostra. Gli appassionati del pattinaggio ritroveranno la pista di ghiaccio in piazza Trento e Trieste, a poche decine di passi dal “magico Albero di Natale” che sarà affiancato da un’attrazione per i più piccoli e dalla casetta dei dolci. La luce sarà protagonista dell’albero allestito in piazza Duomo e delle installazioni che valorizzeranno le facciate dell’Arengario e dei Musei civici.

Natale 2022: decorazioni a Monza inizio novembre – Via Volta

Natale a Monza: si allarga lo spazio per le bancarelle, oltre il Christmas Village

Lo spazio riservato alle bancarelle si amplierà: il parcheggio di piazza Carducci e una parte di piazza San Paolo saranno destinati al Christmas Village mentre il percorso da largo Mazzini a piazza Carrobiolo si trasformerà in una sorta di vetrina della solidarietà a disposizione delle associazioni di volontariato che potranno presentare i loro progetti e promuovere le raccolte fondi: anche i portici dell’Arengario ospiteranno a rotazione i banchetti delle organizzazioni benefiche. I bambini potranno divertirsi sulla giostra in piazza San Paolo mentre tutti potranno salire sul trenino elettrico che farà la spola tra il centro e l’avancorte della Villa Reale.

Natale 2022: decorazioni a Monza inizio novembre – Via Italia

Natale a Monza: l’amministrazione conta di animare anche i quartieri

L’amministrazione conta di animare con giostre e casette di dolci anche i quartieri: le attrazioni, sempre che si facciano avanti operatori interessati, potrebbero comparire nelle piazze D’Annunzio, Giovanni XXIII, Bonatti, Pertini, Santa Caterina, nelle vicinanze del Liberthub, nei giardinetti di via Gramsci e all’esterno della media Sabin di San Fruttuoso.

Da fine novembre al 9 gennaio in diverse zone di Monza i passanti potrebbero imbattersi in momenti musicali oltre che in spettacoli e giochi rivolti, in particolare, ai bambini.