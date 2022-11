Christmas Experience alla Villa reale di Monza dal 26 al 27 novembre

Maestri dell’artigianato e flower designer, provenienti da tutta la Lombardia, con le loro creazioni rigorosamente fatte a mano: così si presenta Christmas Experience organizzato alla Villa reale di Monza il 26 e il 27 novembre con un mese di anticipo sulle feste di Natale, “in giorni in cui la frenesia dell’ultimo momento è ancora lontana e tutto si può fare con calma e piacere, scrive la Reggia. L’ingresso è a pagamento.

“Gli spazi riccamente decorati del piano terra della Villa diventeranno la prestigiosa sede per uno shopping speciale” in una iniziativa “nata per anticipare l’atmosfera natalizia, cercando non solo di proporre idee regalo di qualità, ma di dare anche uno spunto per trascorrere ore piacevoli negli spazi di una Reggia che, a Natale, si trasforma in un luogo ancor più magico”.

Christmas Experience alla Villa reale: i biglietti di ingresso

Christmas Experience si terrà al piano terra e può essere anche l’occasione vantaggiosa di visitare le mostre in corso alla Villa e al Serrone, o anche semplicemente per scoprire la Reggia: chi si presenta con il biglietto intero per la visita oppure per “Keith Haring. Radiant Vision” o “Stregherie” avrà il biglietto ridotto da 5 a 3 euro (ingresso a Christmas gratuito fino a 12 anni e per le persone diversamente abili. L’iniziativa è firmata da Vision Plus, come altri eventi alla Reggia negli ultimi anni.