Natale a Monza: la “Dama Nera” porta i regali ai bambini in casa famiglia

Le è bastato appendere l’avviso fuori dal locale e spargere qua e là sui social la sua idea, per mettere in moto la macchina della solidarietà. Marika Iannone, titolare del bar Dama Nera in via Tazzoli, a San Fruttuoso, porterà regali e pacchetti ai bambini ospiti delle case famiglia della città.

«Non sarò da sola: con me ci sarà un mio amico vestito da Babbo Natale, io farò l’elfo aiutante. Spero davvero sia un bel momento per i bambini che incontreremo», racconta.

Natale a Monza: la “Dama Nera” raccoglie regali fino al 19 dicembre, nel bar di San Fruttuoso

L’idea le è venuta solo pochi giorni fa, ne ha parlato con alcune mamme habitué del suo locale e l’organizzazione è partita. Entro il 19 dicembre chiunque potrà portare al suo bar dei giocattoli usati (ovviamente in buono stato) o nuovi: peluche, bambole, puzzle, macchinine.

«Non è necessario impacchettarli, ci penserò poi io, sarebbe però bello che in questo gesto venissero coinvolti anche i bambini, chiedendo loro di accompagnare i regali con un biglietto o un disegno da regalare a un loro coetaneo sconosciuto insieme al dono», spiega. Niente vestiti per il momento ma solo giocattoli, «poi magari più avanti organizzerò anche una raccolta di vestiti».

Natale a Monza: la “Dama Nera” con Cadom e centro Cantalupo

È il primo anno che Marika Iannone pensa a un gesto di solidarietà collettivo legato al Natale, «ma mi piacerebbe che diventasse un’abitudine, e chissà, potrei replicare anche a Pasqua con le uova». Per ora si è messa in contatto con il Cadom, che ha la sede proprio davanti alle vetrine del suo bar, e con il centro di accoglienza Cantalupo.

Natale a Monza: la “Dama Nera” coinvolge anche i bambini di Ronco Briantino

«Ho chiamato anche le suore di Mamma Rita e attendo da loro una risposta. Per ora già tanti hanno lasciato i loro doni al mio bar, spero di poter far felici più bambini possibili».

Nell’iniziativa è riuscita a coinvolgere anche i bambini della scuola primaria di Ronco Briantino, dove abita: «Questo è un gesto che costa poco a tutti noi, ma per i bambini che riceveranno i regali sarà un pensiero d’amore e di attenzione».