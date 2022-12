Torna il prosecco solidale del Sanfru basket per le scuole del quartiere

Torna il Natale solidale firmato dalla società sportiva Sanfru basket di Monza. Ancora una volta la dirigenza del team ha voluto proporre un’iniziativa a favore delle scuole del quartiere. Le offerte raccolte grazie al prosecco Sanfru saranno utilizzate per comprare giochi e materiali da destinare alla scuola materna Andersen e al nido comunale Chicco di Sole, entrambi in via Tazzoli.

Torna il prosecco solidale del Sanfru basket, come prenotare

Un’iniziativa di successo già proposta gli anni scorsi. Chiunque può dare il proprio contributo, basta prenotare la bottiglia di bollicine per le feste chiamando il numero 333 8349863. Il progetto del prosecco firmato Sanfru basket ha preso il via a Natale del 2020, destinato allora ad aiutare una famiglia in difficoltà.

Non è la prima volta che la sostiene la scuola dell’infanzia e il nido di via Tazzoli con l’acquisto di giochi per il giardino e materiali didattici.