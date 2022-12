Biassono: più di cento ghirlande del Seme per i commercianti

Sono più di cento le ghirlande realizzate a mano dai ragazzi della cooperativa il Seme. Un dono speciale che hanno voluto fare a ogni commerciante di Biassono.

L’iniziativa è nata per il Natale 2022, un modo per i ragazzi della storica realtà sociale del paese per farsi conoscere ancora di più, e portare a ciascuna vetrina biassonese il personale saluto. Si tratta di ghirlande semplici, realizzate in feltro, che gli utenti della cooperativa per persone disabili hanno costruito pezzo dopo pezzo, iniziando a lavorarci già nel mese di agosto.

In questi giorni è iniziata la distribuzione. A portare personalmente il dono nelle mani dei commercianti sono stati i ragazzi, accompagnati anche dai loro educatori.

Biassono: più di cento ghirlande del Seme, “l’occasione per fare qualcosa di utile”

«Per i nostri utenti è stata l’occasione per fare qualcosa di utile a livello comunitario, dopo due anni di tremenda pandemia che si ha costretto a bloccare ogni tipo di attività – spiega Simona Foletti, coordinatrice degli educatori della cooperativa Il Seme – In questo modo abbiamo potuto realizzare qualcosa di carino e donarlo gratuitamente a tutti i commercianti che potranno appenderlo fuori dalle loro vetrine».

Biassono: più di cento ghirlande del Seme, il rapporto con la rete commerciale è parte integrante del percorso di autonomia

Sono ventisette attualmente i frequentatori della cooperativa Il Seme, persone con un’età tra i 20 e i 70 anni, seguiti da sette educatori.

Il rapporto con la rete commerciale del paese è per la cooperativa molto importante. Parte integrante del percorso di autonomia dei ragazzi sta nelle occasioni di lavoro e di stage che è possibile concretizzare proprio grazie alla collaborazione con i negozi del territorio.

«Questa ghirlanda natalizia è certamente un dono per ciascun commerciante, ma anche un modo per farci conoscere ancora di più, per mostrare ciò che siamo e quello che facciamo insieme ai nostri utenti», conclude Simona Foletti.