Caritas, “bolletta sospesa” idea solidale per chi non ce la fa

Si chiama “Bolletta sospesa” il nuovo progetto di solidarietà ideato dalla Caritas ambrosiana a sostegno dei soggetti più in difficoltà, lanciato in occasione dell’avvento 2022. Un’iniziativa che già diverse parrocchie del territorio, come le chiese della comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore a Monza, hanno abbracciato e proposto ai fedeli come gesto solidale in vista del prossimo Natale.

Caritas, “bolletta sospesa”: il Fondo diocesano di assistenza

«Sono molte le famiglie che ci stanno chiedendo una mano a presto se ne aggiungeranno delle altre – spiegano dal Fondo diocesano di assistenza – Con la bolletta sospesa è possibile donare un sostegno che può essere piccolo, medio, grande o anche un aiuto ripetuto ogni mese. Pagare la bolletta a una persona sconosciuta può essere la vera essenza della carità, fare del bene senza la richiesta di nulla in cambio».

Caritas, “bolletta sospesa”: un aiuto concreto

Un aiuto concreto in questo inverno appesantito dal caro energia più utile che mai per quelle famiglie già indebolite dalla crisi economica e pandemica. La Caritas provvederà non solo al pagamento delle bollette per chi, in effettiva necessità e impossibilitato a pagarle con propri mezzi, ne farà richiesta, ma affiancherà alle donazioni anche un’attività educativa e formativa per aiutare i nuclei famigliari a utilizzare con maggiore consapevolezza l’energia, per mettere in pratica comportamenti virtuosi e di risparmio energetico e per insegnare agli utenti come leggere la bolletta e come scegliere il fornitore migliore per diminuire i consumi.

Caritas, “bolletta sospesa”: come sostenere il progetto

È possibile sostenere il progetto della “Bolletta sospesa” visitando il sito caritasambrosiana.it scegliendo la soluzione della donazione on line con carta di credito o la donazione continuativa sempre con carta di credito. Le donazioni possono essere fatte anche in posta o tramite bonifico bancario (le coordinate sono disponibili sempre sul sito di Caritas ambrosiana).

«Il grave rischio è quello che molte famiglie, per poter vivere dignitosamente, siano costrette a indebitarsi e cadere nella trappola del sovraindebitamento e dell’usura», aggiungono dal Fondo diocesano di assistenza.

Caritas, “bolletta sospesa”: biglietto personalizzabile, le offerte da 10 euro

Caritas propone il progetto della bolletta sospesa come un’idea solidale per il Natale. È possibile fare la donazione a nome di un proprio amico o famigliare. Una volta effettuata la donazione si potrà scaricare un biglietto personalizzabile in pdf, da inviare in formato elettronico o stampare e consegnare a mano al destinatario del regalo solidale. Sarà poi Caritas a inviare la bolletta sospesa alla famiglia bisognosa.

Le offerte per la bolletta sospesa partono da 10 euro fino ad arrivare al contributo di 320 euro per una bolletta sospesa di quattro mesi. Le offerte destinate al sostegno dei progetti solidali di Caritas ambrosiana sono deducibili e detraibili fiscalmente nella dichiarazione dei redditi.